颱風康芮重創花蓮二期稻米 損失超過1億元

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）颱風康芮侵襲，花蓮縣府與農政單位兵分三路勘災，正值二期水稻種植期間，粗估損失超過新台幣1億1800萬元，目前還在持續查報中，縣府將爭取公告全縣全品項現金救助。

花蓮縣府農業處、農委部花蓮農業改良場及農糧署東區分署組成勘查小組，兵分北、中、南3處勘災。北區秀林鄉至壽豐鄉勘查芋頭、龍鬚菜、大芥菜及山蘇等；中區鳳林鎮至萬榮鄉為落花生、硬質玉米、食用玉米；玉里、富里及卓溪鄉為水稻、大豆、蕎麥及高粱等。

勘查小組指出，農作物受損面積都達3、4成，其中玉里鎮跟富里鄉稻田倒伏情形嚴重，會將災損會報給農業部，協助花蓮縣府爭取救助。

花蓮縣府農業處統計，受災作物以二期水稻為主，損害面積約3460公頃，預估損失金額約1億1800萬，其次為食用玉米、蕎麥等，農糧作物受創約3700公頃，損失金額達1億2000萬元。

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農業處指出，定置漁業、養殖漁業都有災損，包括玉里鎮、壽豐鄉及瑞穗鄉養殖吳郭魚損失約1800萬元，且各公所還在持續查報中，農損災情可能再擴大，已向中央爭取全縣全品項現金救助。

富里鄉農會總幹事張素華說，二期稻作大多還未成熟、無法收割，颱風後風大雨大，稻米倒伏田間，損失慘重；農會跟民間米廠也因颱風受創，設備浸水，且到今天都還沒恢復電力，搶收的稻米無法烘乾，恐有二次傷害。（編輯：郭諭儒）1131101