旅行業者台中機場設櫃 接送包車搶攻中台灣旅遊商機

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）疫後旅遊復甦，華府旅行社將進駐台中國際機場並設立中台灣旅遊服務櫃台，提供海內外旅客機場到市區接送、中台灣包車一日遊、台灣觀巴等，2人就發車，搶攻中台灣旅遊商機。

華府旅遊集團今天告訴媒體，過去5年除疫情衝擊，數位化服務的普及、自媒體及AI應用快速成長，也讓消費者對旅遊型態產生深刻質變；華府旅遊集團調整服務版圖，深化旗下台灣觀巴路線，旗下有3家旅行社投入台灣觀巴路線經營，服務海外遊客中彰投一日遊。

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以入境旅遊服務起家的華府旅行社，1月17日將在台中國際機場設立中台灣旅遊服務櫃台，提供海內外旅客機場到市區接送、中台灣包車一日遊、台灣觀巴以及提供各種旅遊協助，要讓海外旅客在機場就能享受規劃旅程一站式服務，更能解決台中機場公車難等問題。

華府旅行社指出，機場到市區飯店接送，每人最低只要新台幣350元起、2人就發車，提高機場交通方便性，機場櫃台設置AI翻譯面板，配置英、日、越、泰、韓多國語言即時翻譯，讓各國旅客都能溝通無障礙，獲得充分旅遊資訊。（編輯：陳仁華）1131230