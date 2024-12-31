盼新建機場 陳其邁：24小時起降需求迫在眉睫

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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）高雄市長陳其邁今天表示，希望中央能考量大南方發展，及早規劃新建高雄國際機場，高雄對於24小時起降的標準機場需求，已經迫在眉睫。

有媒體報導指出，陳其邁曾在11月下旬向行政院長卓榮泰提出「高雄港洲際外海填海造陸，興建國際機場可行性初步評估」，盼新建高雄國際機場。行政院人士昨天表示，相關構想目前在初步討論階段。

陳其邁今天在市政會議前接受媒體聯訪表示，長期來看，考量大南方發展及產業聚落成形，嘉義、台南、高雄到未來屏東相關的半導體設備、材料等大廠進駐，相關的人員往來、觀光等，時機已逐漸成熟。

陳其邁說，更重要的是貨運，高雄對於24小時貨機起降的標準機場需求，已經迫在眉睫了。希望中央能考量平衡發展，不論是基於客、貨運的需求，都能夠及早規劃新國際機場。

此外，即將迎接2025年，被問到新年新希望，陳其邁說，極端氣候的挑戰越來越嚴峻，希望能把災害減低，國泰平安、風調雨順，同時也希望在未來的1年，高雄能在台灣產業轉型上扮演關鍵的角色。

陳其邁說，尤其台積電的設廠計畫，現在已有幾座全球最先進製程的晶圓廠，希望能夠利用新產業進駐，加快高雄的城市轉型。（編輯：謝雅竹）1131231