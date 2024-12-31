因應中國襲擾及學術戰場 國海院首批調查船開工

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（中央社記者張已亷、林巧璉高雄31日電）國海院首批調查船今天開工，由台船承造100與300噸級各1艘，預計115年完工。海委會主委管碧玲表示，還有1艘4000噸級調查船尚在核定中，將得以因應中國襲擾及應對學術戰場。

海洋委員會主委管碧玲等人今天下午到台船公司高雄廠出席國家海洋研究院100噸級與300噸級調查船開工典禮，眾人上香祈福，並由管碧玲與台船董事長黃正弘一同按下開工鋼板切割啟動按鈕。

管碧玲表示，「海洋基礎資料調查船興建計畫」經行政院民國111年核定，將興建100噸級、300噸級與4000噸級共3艘調查船，今天開工的2艘船為國海院首批海洋調查船，4000噸級綜合大洋級調查船已完成修正計畫，尚在行政院核定中。

管碧玲指出，船隊將逐步成形並擔負海洋保育科學調查、地震災害防治、氣候變遷調適、海洋產業開發基礎調查、碳封存調查等相關研究，為海洋治理與國家安全做出重要貢獻。

管碧玲表示，中國現有至少74艘國家級調查科考船，近幾年以「兩洋一海」戰略對台海做侵略性企圖調查研究計畫，有65篇國際期刊研究成果調查範圍為台灣24浬內，對台灣進行戰略性灰色襲擾，待國海院船隊完備後，將為台灣海洋科學研究領域奠定堅實基礎，以因應中國襲擾行動並在海洋科研學術領域戰場上加以應對。

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台船公司指出，100噸級海洋基礎資料調查船是進行淺海生態調查任務，執行海洋生態與保育相關調查樣本收集工作，能支援近岸地形測繪及小型科儀施放維護工作。300噸級海洋基礎調查船是進行淺海與離島探測調查任務，能支援大型研究船進行短期調查任務及小型科儀施放維護工作。

國海院指出，首批開工的2艘調查船配備先進科儀設備，包含聲納、海上觀測及多參數溫鹽深儀與海水採樣等系統，預計民國115年底完工，屆時將提升台灣海域調查與資源探勘執行能量，全方位開啟海洋探索領域。（編輯：吳協昌）1131231