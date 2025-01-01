雲林公告114年土地現值 平均漲幅逾1%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義市1日電）雲林縣府今天公告114年土地現值，土地現值平均調幅1.95%，地王在斗六市大同路與愛國街間臨交叉路口，現值平均每坪58.5萬元，最低則在四湖鄉離島工業區內，每坪僅16.5元。

雲林縣地政處指出，114年度公告土地現值調整作業，主要掌握市場變動趨勢、實價登錄資訊、公共建設發展、開發區完成開發、民眾稅負擔能力、公告土地現值與市價差距過大等作為調整依據。

除舉辦6場公開說明會彙集民眾意見，也舉辦與雲林縣毗鄰縣市政府協調會，向雲林縣地價及標準地價評議委員會簡報，並經雲林縣地價及標準地價評議委員會評議通過，公告土地現值平均調幅1.95%，占市價百分比為90.93%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雲林縣地政處表示，雲林縣20個鄉鎮今年劃設6961個地價區段，較前年增加14個地價區段。雲林縣地王位置座落於斗六市大同路與愛國街間臨交叉路口土地，公告土地現值每坪新台幣58.5萬元；最低地價區段為四湖鄉四工段位於離島工業區內，土地低於海平面，每坪僅16.5元。

此外，斗南鎮因小東市地重劃區完成公共設施，交通便利，優化工業區投資環境，提升產業聚集效益，市場價格大幅上漲，公告土地現值也逐年調漲，斗南鎮114年公告土地現值平均漲幅達3.93%，相較其他鄉鎮漲幅較高。（編輯：李淑華）1140101