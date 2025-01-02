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宜蘭羅東夜市民權路93號街角 連23年蟬聯地王

2025/1/2 18:36（1/2 19:21 更新）
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宜蘭縣地價及標準地價評議委員會1日公告年度土地現值，羅東夜市內的民權路93號街角（圖）連23年蟬聯地王，土地現值換算每坪約新台幣149.5萬元；最低價土地則為武荖坑、東澳間林班地。（宜蘭縣政府地政處提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年1月2日
宜蘭縣地價及標準地價評議委員會1日公告年度土地現值，羅東夜市內的民權路93號街角（圖）連23年蟬聯地王，土地現值換算每坪約新台幣149.5萬元；最低價土地則為武荖坑、東澳間林班地。（宜蘭縣政府地政處提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年1月2日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭2日電）宜蘭縣地價及標準地價評議委員會昨天公告年度土地現值，地王連23年蟬聯，落在羅東鎮興東段874地號（羅東夜市內的民權路93號街角），土地現值換算每坪約新台幣149.5萬元。

宜蘭縣政府地政處今天發布新聞稿表示，至於最低價土地為武荖坑、東澳間林班地，公告土地現值每平方公尺99元，換算每坪地價約327元。

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地政處指出，國道5號帶來雙北、宜蘭一日生活圈的便利優勢，加上宜蘭縣持續推動各項公共工程及交通建設下，宜蘭縣區域生活機能及交通路網便利性都有效提升，公共工程持續推動等因素，帶動新成屋建案銷售及中古屋市場交易行情。

地政處表示，羅東鎮、宜蘭市、礁溪鄉，因地理位置及交通條件具有優勢，生活機能完整，市區穩定發展，地價調幅約在2.2%；五結鄉及三星鄉受到用地需求外溢趨勢影響，預售推案交易熱絡，地價調幅較高，約在2.4%至2.5%；其餘5個平地鄉鎮地價調幅介於1.54%至2.3%；大同鄉與南澳鄉2個原民地區，則因交易量體變化不大，地價持平。（編輯：張銘坤）1140102

#宜蘭縣
#羅東鎮
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