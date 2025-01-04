歷史建築基隆中學校官舍遭批如廢墟 市府限改善

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（中央社記者沈如峰基隆4日電）有90多年歷史、被登錄為歷史建築的「基隆中學校官舍」，最近遭居民投訴凌亂不堪如廢墟。市府今天表示，已求基隆高中在21日前改善，否則將依文化資產保存法罰鍰。

位於市區義七路的「基隆中學校官舍」建於1931年，建坪33.11坪，是當年基隆廳主要官舍建築群基地，入口、門廊可作為避雨空間，見證基隆地區多雨的特性，具有指標意義。2021年7月公告登錄為基隆市歷史建築。

附近居民表示，這棟建物近來到處崩壞、漏水，被丟很多垃圾，成治安死角。

基隆市議員韓世昱指出，「基隆中學校官舍」現在的環境有如廢墟，髒亂不堪，居民生活大受影響，市府應協助加強維護管理。

市府文化觀光局表示，已求基隆高中在21日前改善，否則將依文資法，處新台幣30萬以上、200萬以下罰鍰。

基隆高中回應，因建物年久失修，建物結構不耐風霜摧殘，已有傾倒之虞，校方已爭取經費施作緊急加固工程，工程去年8月開工，原定去年11月完工，但期間因遭颱風、大雨、邊坡坍方等因素，工程延宕。

校方指出，對於工程延誤及施工過程中造成周邊環境髒亂，向附近居民致歉，已要求施工廠商務必於1月20日前完工。

基隆高中指出，校方一向重視文化資產的保護與維護，也已委請顧問公司進行修復規劃，待完成後希望恢復往日風華，為基隆市帶來更多的文化與觀光價值。（編輯：張銘坤）1140104