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屏東補助逾1200萬元 48項創新研發成潛力股

2025/1/7 17:05
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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）屏東縣政府推動地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR），補助17家廠商共1263.5萬元，完成48項創新研發，今天舉辦成果展，屏東縣長周春米表示，透過SBIR展現永續經營能量，成為發展潛力股。

周春米今天出席屏東縣地方型SBIR成果展並表示，廠商經過1年研發許多成品，包括食品、農業生技、科技及工業機械，培育出屏東在各領域隱形冠軍。同時也協助許多研發廠商將成果推廣到國內外市場銷售，搭配行政院將屏東縣列入「大南方新矽谷」計畫，打造半導體S廊帶計畫，及高鐵屏東車站特定區都市計畫開發，未來屏東整體產業發展令人期待。

周春米指出，112年度屏東縣地方型SBIR共補助17家廠商業者，總金額共新台幣1263.5萬元，帶動企業投入研發金額約4000萬元，共計完成48項創新研發成果，除營業額逾2億元外，增加就業人數達53人，成果相當豐碩；8及9日為上午10時至下午3時，將在屏東數位青創中心戶外廣場展示研發成果，鼓勵更多企業投入研發量能，帶動屏東縣整體產業競爭力。

縣府城鄉發展處表示，112年度屏東縣地方產業創新研發推動計畫，計有12家從事創新農業研發、3家從事創新技術研發、2家從事創新服務研發。

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