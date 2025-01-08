嘉大農學院捐蝴蝶蘭響應募款 助經濟弱勢生圓夢

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（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）嘉義大學農學院園藝技藝中心今天無償捐200株蝴蝶蘭，響應嘉大學生就學獎助學金募款，凡至嘉大合作社捐款新台幣100元以上，即可領1株蝴蝶蘭，盼助經濟弱勢學生實現夢想。

嘉大今天發布新聞稿，嘉大每年約有逾千名清寒或弱勢學生，校方自107年設立「安心就學獎助學金」，獎助措施涵蓋學生入學、課業、生活輔導及職涯發展等需求，學生不僅在學業上獲得支持，也能發展專業及外語證照、校外實習、國際交流活動等，提升專業能力與職場競爭力。

嘉大表示，學生安心就學獎助學金募款於112年補助1675人次，補助金額1315萬餘元，去年補助2000人次，補助金額1383萬餘元。校方規劃每年對外募款至少500萬元，加上教育部高教深耕計畫對等補助500萬元，每年以1000萬元以上規模執行獎助措施。

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嘉大農學院園藝技藝中心響應學生安心就學獎助學金募款，今天無償捐出200株蝴蝶蘭，以嘉大員生消費合作社作為認捐平台，希望匯聚愛心，支持經濟弱勢學生專心向學，現場有多名師生響應。

嘉大校長林翰謙表示，安心就學獎助學金不僅減輕學生經濟負擔，也提供多元學習與成長機會，讓學生在學術、專業技能和成長方面都獲得顯著進步，並為未來職涯發展打下厚實基礎。（編輯：李亨山）1140108