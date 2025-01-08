雲林沿海7座危橋待整建 立委爭取中央經費補助

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（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）雲林縣府盤點沿海鄉鎮，目前有7座危橋待整建，國民黨立委丁學忠今天邀集交通部公路局副局長林聰利等人現勘，丁學忠要求中央盡速核定經費補助，讓地方政府盡速修復。

國民黨立委丁學忠和張嘉郡今天邀集林聰利、縣政府及地方民代到雲林縣水林、口湖等鄉鎮，現勘雲林海線鄉鎮危險橋梁整建工程。

丁學忠表示，2019年南方澳大橋斷裂，行政院開始盤點全國老舊危橋，雲林縣當時檢查有16座橋是必須立即重建的危橋，已陸續完工，全部解除列管。

丁學忠指出，位在台西、四湖鄉交界的海新橋興建至今逾40年，每逢颱風來襲或海水滿潮，大水淹沒橋面，經過海水的侵蝕、鹽害，已被列為危險橋梁，地方皆盼望重新建造，縣府已完成規劃設計，目前公路局已經完成審查，要求盡速報部核定，完成程序。

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除了海新橋，丁學忠等人今天會勘水林、口湖、台西、麥寮等另6座危險橋梁，有的橋身出現斷裂損毀，僅能採用便道通行；雲林縣府提到，危橋都亟需加速重建，縣府陸續完成規劃設計等前置作業，就等中央經費挹注。

丁學忠強調，維持用路人行的安全是政府的責任，期盼中央全力給予協助，以減輕地方財政負擔。（編輯：李淑華）1140108