癌症病患受疼痛之苦 義大醫院以神經阻斷術減緩

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（中央社記者林巧璉高雄9日電）癌症患者長期受慢性疼痛之苦，服用鴉片類止痛藥又有多重副作用。義大醫院以「內臟神經阻斷術」讓患者擺脫疼痛，病患王先生說，胰臟癌治療後嚴重腹痛，經手術終於能正常生活。

義大醫院今天舉辦記者會分享「內臟神經阻斷術」（Splanchnic Nerve Block, SNB）成功案例；胰臟癌病友王先生現身分享，他說，罹患胰臟癌後經由手術、化療，雖然癌症治療成功，但嚴重腹痛影響生活，無法正常飲食和工作，經轉介到義大癌治療醫院疼痛中心進行內臟神經阻斷術，搭配止痛用藥後，目前已經重返工作崗位。

義大醫院疼痛科醫師林依瑩表示，內臟神經阻斷術是一種針對腹腔內臟神經叢的微創技術，透過局部麻醉或神經毀損，阻斷傳遞疼痛信號的神經路徑，從而達到有效的疼痛管理。

林依瑩表示，治療手術過程中，患者採趴臥姿勢，由專業醫師利用影像引導（如X光或超音波）精準定位神經叢進行穿刺注射，避免影響周圍重要組織結構。根據患者情況，醫師可選擇注射酒精達到神經毀損，或使用射頻燒灼（RFA）技術延長止痛效果。有效對抗癌症與頑固腹痛。

義大醫院疼痛科說明，「內臟神經阻斷術」適用於癌症相關疼痛，尤其是胰臟癌或胃腸道癌症引起的劇烈疼痛，並降低對鴉片類藥物的需求。另外，也可針對頑固性腹痛，如慢性胰臟炎等對傳統治療無效的疼痛患者，緩解不適並改善生活品質。

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內臟神經阻斷術雖然能有效緩解疼痛，但仍可能伴隨一定風險與併發症，包括穿刺部位感染、出血或血腫、氣胸、神經損傷、低血壓或休克等。義大醫院麻醉部部長陳威宏表示，隨著技術精進與影像輔助設備的應用，這些風險被大幅降低，術後併發症發生率也顯著減少。

陳威宏說，內臟神經阻斷術是一項較安全且有效的治療選擇，特別適用於癌症末期患者，可顯著提升生活品質，減輕長期疼痛對生理及心理的影響，並減少依賴強效止痛藥，避免副作用帶來的困擾。（編輯：郭諭儒）1140109