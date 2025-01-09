澎湖觀光旅遊 元宵萬龜祈福系列活動打頭陣

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（中央社澎湖縣9日電）觀光署澎湖國家風景區管理處長洪志光今天表示，澎湖今年主題系列觀光活動，將由2月登場的元宵萬龜祈福系列活動拉開序幕，讓澎湖觀光發展持續向前。

洪志光今天在年終記者會中，展現去年首度推出菊島澎湖跨海馬拉松「春季望安跳島半馬嘉年華」等觀光行銷工作成果，今年則將在3月23日登場，並提出今年主題觀光活動的重點。

洪志光表示，今年的主題觀光活動，除延續去年澎湖四季旅遊的元宵萬龜祈福、訪古季、賞鷗季與奇岩季等活動外，還包括有澎湖跳島自行車嘉年華、望安跳島半馬嘉年華、澎湖追風音樂燈光節及菊島跨海跳島馬拉松、鹽水煙藝術季等系列活動，自2月起陸續登場，一直進行至11月間。

洪志光表示，澎管處去年推出的主題觀光活動中，獲得國內外肯定，包括「守護忠實的海洋旅行者」澎湖望安綠蠵龜的幸福家園榮獲2024全球百大目的地永續故事，「澎湖追風音樂燈光節」光環境榮獲倫敦設計獎最高榮譽鉑金獎，「澎湖永續地圖與循環永續幣」榮獲觀光署創新點子王第1名和澎湖3家觀光產業榮獲2024綠色旅行標章認證，讓澎湖躍上國際舞台。

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澎管處指出，今年的主題觀光活動，將自2月12日起由元宵萬龜祈福活動率先登場，目前至少已有24間宮廟配合辦理，屆時還安排有乞龜專車前往各宮廟賞龜乞龜等活動，15日將在台北正式對外發表。

洪志光強調，打造澎湖成為國際永續觀光度假島嶼，是澎管處期許的發展願景，為達成目標並接軌國際，將以推動生態教育、永續旅遊、通用環境、淡季觀光及海外行銷為重點，未來攜手與公私部門夥伴共同努力合作，拓展國內外客源，力拚全年品質化旅遊，再創澎湖旅遊新榮景。（編輯：謝雅竹）1140109