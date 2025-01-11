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大貓熊圓寶體檢食道潰瘍改善 頭好壯壯免憂心

2025/1/11 15:39（1/11 16:01 更新）
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台北市立動物園為大貓熊「圓寶」體檢，總結此次健康檢查，「圓寶」精神飽滿，頭好壯壯，在保育員細心照護以及專業醫護團隊的支援下，「圓寶」繼續朝著健康寶寶的方向邁進。（台北市動物園提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年1月11日
台北市立動物園為大貓熊「圓寶」體檢，總結此次健康檢查，「圓寶」精神飽滿，頭好壯壯，在保育員細心照護以及專業醫護團隊的支援下，「圓寶」繼續朝著健康寶寶的方向邁進。（台北市動物園提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年1月11日
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（中央社記者陳怡璇台北11日電）北市動物園今表示，大貓熊「圓寶」去年健康檢查中有些異常指標，今年在農曆新年前再安排檢查；早先出現的食道潰瘍已有改善，牙齒雖先天不良但在照顧下沒有退步。

北市動物園今以新聞稿表示，距離上一次的麻醉健康檢查已經將近一年，大貓熊「圓寶」保持活潑好動、吃得好、睡得飽的狀態。由於去年健康檢查中曾發現「圓寶」有些異常指標，為了確保「圓寶」的健康與成長，今年醫療照養團隊特別幫牠安排在農曆新年前進行檢查。

健康檢查由動物園照養團隊、台灣大學獸醫學院、國立中興大學獸醫學院、台大醫院麻醉部、牙科部，以及恩亞齒科專業動物醫院的專業團隊共同執行。檢查項目包括理學檢查、血液學檢查、牙科檢查、眼科檢查等，並利用影像醫學技術對「圓寶」的心臟、腹腔及上消化道進行超音波、食道胃鏡及電腦斷層檢查。

檢查結果顯示，「圓寶」的大部分項目皆正常。雖然「圓寶」遺傳了母親「圓圓」的基因，牙齒琺瑯質發育先天不良，但保育員的悉心照顧與定期刷牙，牙齒狀況並未出現明顯退步。

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而在消化道內視鏡檢查中，「圓寶」早先出現的食道潰瘍已有改善，雖然仍偶需藥物控制與食物調整，但總體狀況向好的一面發展。

動物園總結此次健康檢查，「圓寶」精神飽滿，頭好壯壯，在保育員的細心照護以及專業醫護團隊的支援下，「圓寶」繼續朝著健康寶寶的方向邁進。（編輯：張銘坤）1140111

#北市動物園
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