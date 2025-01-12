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台南水情穩定 曾文烏山頭灌區一期稻作月底正常供灌

2025/1/12 10:49（1/12 11:16 更新）
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台南時序已進入枯水期，因民國113年雨量豐沛，曾文、烏山頭、南化3大水庫總蓄水量逾6億噸，民生及農業供水尚無虞。圖為曾文水庫蓄水狀況。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月12日
台南時序已進入枯水期，因民國113年雨量豐沛，曾文、烏山頭、南化3大水庫總蓄水量逾6億噸，民生及農業供水尚無虞。圖為曾文水庫蓄水狀況。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月12日
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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南時序雖已入枯水期，但主要水庫受惠於去年雨量豐沛，今年曾文－烏山頭水庫灌區一期稻作將於31日供灌，民生與產業用水供應穩定，但市府仍呼籲民眾維持節水好習慣。

台南市政府發布新聞稿指出，今天曾文、烏山頭、南化3大水庫總蓄水量約6.4億噸，民生及農業供水尚無虞，但受氣候變遷影響，台灣近年常有旱澇不均現象，有水當思無水之苦，呼籲民眾務必維持節水好習慣。

市府表示，因目前水情穩定，農業部農田水利署在去年12月公告，今年曾文–烏山頭水庫灌區一期稻作，預計1月31日開始供灌，後續也將視降雨量、水庫蓄水量及作物生長情形，機動調配供灌。

市府指出，市長黃偉哲帶領市府團隊與中央持續合作推動各項水資源建設，已逐漸展現成果，如串連曾文水庫及南化水庫系統的曾文南化聯通管啟用通水，達成曾文水庫與高雄地區水源調度成效。

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市府說明，另外，台南共3座再生水廠提供高科技業製程用水，目前每日最大供水量8.3萬噸，民國115年預計再提升到11萬噸，接下來還將打造海水淡化廠，第一期計畫完工後每日可產水10萬噸，透過開發多元水資源，大幅提升南台灣水資源韌性。

根據經濟部水利署南區水資源分署上午10時觀測資料，曾文與烏山頭水庫系統總蓄水量5億7776萬噸，蓄水率99.06%，南化水庫蓄水量7779萬噸，蓄水率87.21%。（編輯：陳仁華）1140112

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