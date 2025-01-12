台中罷免藍委連署聯合收件 網紅四叉貓等籲丟下火種

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（中央社記者蘇木春台中12日電）公民團體發起罷免台中多名藍營立委，今天在南屯國民運動中心前舉辦連署書聯合收件活動，網紅四叉貓等人到場聲援，並表示發動連署「就是要丟下火種」，呼籲一起罷免不適任立委。

多個公民團體發起罷免國民黨廖偉翔、羅廷瑋等5名台中區域立委，今天在台中南屯國民運動中心前，舉辦罷免連署聯合收件活動，網紅四叉貓、阿楚、女神下午茶、閩南狼、八炯及醫師杜承哲等人都到場聲援，發送春聯，吸引許多民眾到場參與。

四叉貓會中表示，罷免非常困難，當初發動罷免高雄前市長韓國瑜時，也不認為會成功，但最後還是成功了；現在發動連署「就是要丟下火種」，公民團體其實都很弱小，需要大家幫忙曝光宣傳，一起來罷免不適任立委。

阿楚說，很多人都誤以為罷免是民進黨發起的，但她要讓大家知道這是人民意見，「藍白不倒，台灣不會好」；八炯提到，這些不適任立委在立法院作亂，希望自己孩子未來不要生活在毀憲亂政的國家，他認為有責任站出來。

廖偉翔接受中央社記者電話訪問時表示，一切尊重，持續保持正向態度及爭取建設，為地方努力；他們今天舉辦連署的地點人行道路，是他向中央爭取來的，立委職務就是向中央問政，爭取福國利民，也爭取地方建設。

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對此，羅廷瑋接受中央社記者電話訪問時表示，對罷免連署活動不清楚，不予回應。

國民黨台中市黨部主委顏文正告訴中央社記者，不會因此發動罷免民進黨台中2席立委，但依規定立委要任期滿1年才能罷免，呼籲相關團體應遵守規定。（編輯：陳仁華）1140112

公民團體發起罷免台中多名國民黨立委，12日在南屯國民運動中心前舉辦連署書聯合收件活動，網紅女神下午茶（左）、閩南狼（前左2）等人也到場聲援。中央社記者蘇木春台中攝 114年1月12日