支持身障者就業 台東推庇護工場春節禮盒優惠

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（中央社記者李先鳳台東縣13日電）台東縣府推出「你購禮盒我來打折」春節禮盒優惠活動，即日起至24日凡購買庇護工場禮盒，除原有折扣每盒再打8折，最高加碼折扣100元，盼支持身障者就業，為公益注入活力。

民眾若購買20盒以上，除原有折扣、加碼折扣外，總金額再享9折優惠；縣府盼透過活動，鼓勵公私部門及民眾踴躍選購台東轄內庇護工場的優質產品，讓愛心融入年節傳統，支持公益活動。

伊甸基金會台東嗎哪庇護工場日前特別舉行春節禮盒義賣記者會，展售多款禮盒，出席活動的台東縣社會處長陳淑蘭表示，產品不僅是傳遞新年祝福的好選擇，更承載了支持身心障礙者就業的重要意義。

庇護工場為有就業意願但能力不足的身障者提供了友善的職場環境，由專業人員輔導與訓練。目前台東縣共有4家庇護工場，涵蓋烘焙、清潔及餐飲3大職類，共提供36個庇護性就業機會。

縣長饒慶鈴表示，持續推廣庇護工場的優質產品與服務，期待透過「你購禮盒我來打折」活動，吸引更多民眾以實際行動支持身障者就業，並傳遞社會關懷。特別感謝庇護工場及工作人員用心投入，不僅提供優質的年節產品，更展現身心障礙者在職場的努力與能力，今年推出加碼折扣，將使民眾享受實惠的同時，進一步感受助人的溫暖。

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伊甸基金會庇護事業處長陳智宏指出，今年特別推出富貴禮盒、如意禮盒、吉祥禮盒、歡喜禮盒及甜蜜禮盒，每款皆有獨特寓意與設計，價格從新台幣315元至535元不等。其中紅藜帕瑪森起司棒與在地小農合作，風味絕佳，廣受好評。透過縣府加碼優惠，讓春節禮盒不僅更經濟實惠，也讓愛心更加深入人心。

台東縣政府社會處表示，民眾選購庇護工場商品不僅支持場館營運，更是對身障者就業權益最大肯定，歡迎民眾踴躍支持，並提供庇護工場供民眾參觀洽詢：牧心智能發展中心附設庇護性烘焙工場，電話：089-237121 #155；牧心智能發展中心附設庇護性工作隊，電話：089-237121#152；伊甸附設嗎哪食堂庇護工場，電話：089-346610；李勝賢附設晟心餐飲庇護工場，電話：089-318189。（編輯：郭諭儒）1140113