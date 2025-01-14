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府城普濟燈會1/24登場 手繪燈籠點亮歷史街區

2025/1/14 12:43（1/14 13:16 更新）
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邁入第13屆的府城普濟燈會預定24日登場，以「光影再現．府城新象」為主題，將展出約1800個手繪燈籠。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月14日
邁入第13屆的府城普濟燈會預定24日登場，以「光影再現．府城新象」為主題，將展出約1800個手繪燈籠。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月14日
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（中央社記者楊思瑞台南14日電）邁入第13屆的府城普濟燈會預定24日登場，以「光影再現．府城新象」為主題，燈區涵蓋國華街、普濟殿廟埕及周邊巷弄，共有約1800個手繪燈籠，以及來自日本青森睡魔祭燈藝作品。

台南市長黃偉哲今天出席活動宣傳記者會致詞表示，普濟燈會今年邁入第13屆，已成為「頂港有名聲，下港有出名」的台南春節活動一大盛事，更曾登上日本東京鐵塔新年展示，不僅國內知名，更揚名海外。

黃偉哲指出，普濟燈會由民間自行興辦，成功展演也讓各地廟宇紛紛仿效，讓台南燈會活動百花齊放，吸引人潮並振興地方經濟，市府將持續協助燈會擴大辦理，讓活動發揚光大，成為台南城市品牌。

台南市政府提供資料指出，今年普濟燈會展期自1月24日至3月1日，燈區涵蓋中西區國華街、普濟殿廟埕及周邊巷弄，燈會以「光影再現．府城新象」為主題，結合普濟殿歷史風貌與現代藝術創意，預計將吸引超過30萬人次遊客。

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台南市政府指出，主燈展出來自「日本青森睡魔祭」燈藝作品，並在國際燈藝交流區展出日本民眾創作花燈彩繪作品，深化台日文化交流，展現台灣燈藝與地方文化魅力，提升台南國際知名度。

市府指出，府城普濟燈會24日正式登場，依循傳統開廟門迎神時舉行開幕典禮，屆時將透過點燈儀式點亮普濟殿及周邊燈區多達1800顆由民眾親手彩繪燈籠，展期將持續至3月1日。（編輯：郭諭儒）1140114

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邁入第13屆的府城普濟燈會預定24日登場，以「光影再現．府城新象」為主題，台南市長黃偉哲（圖）14日出席活動宣傳記者會。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月14日
邁入第13屆的府城普濟燈會預定24日登場，以「光影再現．府城新象」為主題，台南市長黃偉哲（圖）14日出席活動宣傳記者會。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年1月14日
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