盧秀燕春節前視察批發市場 關心蔬果魚貨供給量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中15日電）農曆春節將屆，台中市長盧秀燕今天到台中魚市場與果菜批發市場視察供銷情形，她表示，蔬果供應情形及價格與往年差不多，魚貨海鮮供應量則較往年多，價格仍屬平穩。

春節年關將近，盧秀燕上午與農業局長張敬昌前往台中魚市場與果菜批發市場，實地瞭解春節前台中市魚貨蔬果供銷情形，並請市場加強調配供應量，務必讓民眾過好年，也向市場承銷商與工作人員祝賀新年。

盧秀燕表示，台中魚市場與果菜批發市場是中部地區最大的批發市場，因此今天特地來視察，了解春節前蔬果及魚貨海鮮供應情形；蔬果供應情形及價格與往年差不多，魚貨海鮮供應量則較往年多，價格仍屬平穩。

隨著年節越近，盧秀燕指出，將持續加強市場監控，希望維持物價平穩及供應足夠，也感謝魚市場、果菜市場及肉品市場等公司團隊，以及每天清晨就要做生意的承銷商，供應台中市民及周遭縣市充足且品質優良的農漁產品。

台中魚市場股份有限公司說明，過年魚貨行情受年節影響雖有小幅上漲，但在合理價格範圍內，近期整體水產品平均日交易量約48.3噸、平均價格每公斤163.3元，常見的黃花魚、石斑魚、吳郭魚及虱目魚供應量皆穩定。

透過 Google News 追蹤中央社

台中果菜運銷股份有限公司說明，台中果菜批發市場春節蔬果供應量充足，蔬菜近期生長情況良好，每日平均交易量約在197.8公噸，平均交易價格每公斤為22.7元。今年冬天全台水果產量減少，台中果菜市場每日平均約為330.9公噸，平均交易價格每公斤77.5元。

台中果菜運銷股份有限公司補充，近期除了有吉祥意涵的水果如柑桔類外，蜜棗、木瓜、鳳梨也相當熱賣。（編輯：方沛清）1140115