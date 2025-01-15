冬季青鳥竹苗究責濫權立委 公民籲延續民主力量

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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）公民團體舉辦「冬季青鳥在竹苗，濫權立委究責會」今晚在苗栗縣竹南鎮保民宮登場，多名曾參與在地抗爭活動的公民、青年輪番分享心聲，盼延續民主草根力量。

由台灣公民陣線、台灣經濟民主連合所發起「濫權立委究責會」第5站，晚間在竹南鎮保民宮前廣場舉行，點名竹苗地區5名藍營立委，跟著國民黨立院黨團總召傅崐萁指揮起舞，在國會強行輾壓通過選罷法、憲法訴訟法及財政收支劃分法等3大惡法。

台灣公民陣線新北工作隊副隊長羅宜指出，3大惡法通過，罷免連署應附身分證影本，形同剝奪人民的罷免權；憲法訴訟法以高門檻癱瘓憲法法庭；財政收支劃分法修正後，從中央挖走新台幣3000多億，增加地方貪污及綁樁風險，未來中央的社福、教育、建設與國教支出，更必須大幅減少，公民必須站出來表達抗議，讓更多人知道這些人在立法院以不正義方式通過民主倒退法案。

會中除邀請多名在地青年、公民團體代表發聲，並有罷免國民黨籍立委邱鎮軍、無黨籍立委陳超明等連署攤位，不少民眾頂著夜晚寒風到場連署、坐在台下聆聽宣講內容，也有熱情公民高舉自製標語或發送自製的手鍊，傳達「不希望台灣變成下一個香港」；前客委會主委楊長鎮、民進黨籍苗栗縣議員陳光軒、邱毓興、無黨籍議員曾玟學等人也到場支持。

苑裡海線一家親環保協會理事長陳薈茗表示，台灣民主正在倒退，每一個公民力量都很重要，大家願意在晚間頂著低溫到場，就是不希望下一代還必須走上抗爭對抗不合理的政治，「公民意識一定要持續，才能延續草根民主力量」。

陳光軒說，許多民眾都很關心這陣子立法院亂象，詢問可否對濫權立委究責、制裁，今天樂見有許多民眾到場反映民意，希望國民黨、民眾黨的立委適可而止，讓台灣亂象亂源到此為止，新的一年大家對修法內容找到最大公約數，讓國家安定運作。

曾玟學表示，藍白立委聯手以多數暴力的結果強推法案，不只立法程序有重大瑕疵，修法內容也極具爭議，對於民主政治與憲政體制造成嚴重的危害，今晚要明確讓民眾知道公民團體發起的究責活動，不是為反對而反對，或是不甘願選輸，而是這些事情真的對台灣造成傷害，要透過論述的力量，把這些訊息擴散出去。

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邱鎮軍接受中央社記者電訪表示，民進黨立院黨團總召柯建銘拋出罷免41席國民黨區域立委的主張，今晚現場的連署活動背後是否為特定政黨支持，大家心知肚明。他說，台灣是民主社會，對於連署罷免動作，他予以尊重，只是如果這樣發展下去，「以後大家選輸的人不甘願、罷來罷去，只會徒增社會紛擾、浪費社會資源」。

陳超明指出，不曉得自己有什麼理由可以被罷免，強調自己誠心為百姓、民眾服務，「他們有連署的權利，我不會受影響，會持續專注做好選民付託的工作」。（編輯：楊昭彥）1140115

公民團體舉辦「冬季青鳥在竹苗，濫權立委究責會」15日晚間在苗栗縣竹南鎮保民宮登場，吸引不少民眾頂著低溫到場參與。中央社記者管瑞平攝 114年1月15日

公民團體15日晚間在苗栗縣竹南鎮保民宮舉辦「冬季青鳥在竹苗，濫權立委究責會」，有女大生（右）到場發送自製手環，分享民主愛台灣理念「不希望台灣變成下一個香港」。中央社記者管瑞平攝 114年1月15日