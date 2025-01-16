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台南市警局主管交接 黃偉哲勉確實執行打擊詐欺

2025/1/16 10:54
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（中央社記者張榮祥台南16日電）台南市警局卸任、新任副局長、分局長及大隊長今天聯合交接，市長黃偉哲期勉警方持續檢肅非法、交通精準執法及落實風紀要求，確實執行打擊詐欺等治安重點工作。

黃偉哲今天在台南市警局主持主管調動聯合交接典禮，他重申「市政做得更好，市民過得更好」施政目標，同時強化防詐意識，減少發生數，降低財損數等打擊詐欺目標。

年關將近，黃偉哲表示，新年度有新氣象，但治安工作沒有假期，打造安全大台南、幸福宜居城市，是市府施政目標，也是市民共同期望，新上任者要馬上進入狀況，就治安戰鬥位置。

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黃偉哲說，台南是台灣最早城市及觀光重點發展城市，每年有相當多觀光客，他期許市警局善用警力、民力，交通疏導執法做得更好，讓用路人擁有更好交通環境。

市府表示，台南市警局此次主管調動，共16人調任外縣市及台南市副局長、主任秘書等職務，包括外調4人及調任台南市12人。（編輯：郭諭儒）1140116

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