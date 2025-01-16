大罷免爭議 鍾東錦：唯有總統高度能讓藍綠停火

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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）藍綠為罷免議題爭論不休，無黨籍苗栗縣長鍾東錦今天表示，以色列與哈瑪斯是世仇都能達成停火協議，全台灣唯有總統賴清德有資格站出來讓藍綠停火，相信賴總統有智慧化解危機。

公民團體發起「濫權立委究責會」，昨晚第5站在苗栗縣竹南鎮保民宮舉辦，點名竹苗地區5名藍營立委，跟著國民黨立院黨團總召傅崐萁指揮起舞，在國會強行輾壓通過選罷法、憲法訴訟法及財政收支劃分法等3大惡法，現場並有罷免連署攤位。

鍾東錦上午出席縣府交通工務處掛牌成立儀式，有感而發指出，這幾天看電視覺得有點難過，尤其昨天聽到以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯都能達成停火協議，希望台灣有能人站出來，不用說和談，讓藍綠停火就好，實在沒必要搞罷免，弄得大家僵持不下，真的是不對。

鍾東錦表示，以色列和哈瑪斯是世仇都能停火，他認為國家還是要安定，百姓生活才會幸福，台灣現在應該只有賴總統有足夠高度、位階站出來，讓藍綠白也停火，相信總統一定有智慧可以化解。

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苗栗縣政府去年5月於工務處轄下成立交通控制中心，考量全台目前只有苗栗縣等少數縣市尚未成立主管交通業務的局處，交通部希望未成立對接單位的縣市儘速成立主管交通的局處，因此縣府比照雲林縣政府模式，將工務處改制成立交通工務處。

不過，新成立的交通工務處並未增加人力，由工務處原有人力承接交通業務。鍾東錦表示，縣府各單位初估亟需增加86名正式員額，以解決基層業務負荷過重問題，其中交通工務處提報16名人力，以成立2至3個科辦理交通業務，期盼中央能夠體恤地方人力不足，儘速同意增聘優秀人才，以順利拓展交通業務。（編輯：張銘坤）1140116