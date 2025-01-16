加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
死刑犯黃麟凱槍決 法務部執行死刑
首頁 / 地方

新北抽驗春節應景食品 1件冷凍年菜不合格

2025/1/16 16:59（1/16 17:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市政府衛生局16日舉行記者會表示，抽驗網路購物平台販售的1件冷凍年菜佛跳牆，檢出腸桿菌科超標不合格，已移請製造廠商所轄桃園市衛生局，要求業者將同批號不合格產品下架。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年1月16日
新北市政府衛生局16日舉行記者會表示，抽驗網路購物平台販售的1件冷凍年菜佛跳牆，檢出腸桿菌科超標不合格，已移請製造廠商所轄桃園市衛生局，要求業者將同批號不合格產品下架。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年1月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市衛生局今天表示，抽驗餐飲業、賣場超市及傳統市場春節應景食品；並在抽驗網路購物平台販售的1件冷凍年菜佛跳牆，檢出腸桿菌科超標不合格，已移請桃園衛生局要求下架。

衛生局下午舉行記者會表示，抽驗市場春節應景食品與冷凍年菜，共抽驗197件產品，項目包括農藥殘留、重金屬、動物用藥殘留、著色劑、真菌毒素等。

其中，由網購抽驗的1件冷凍年菜佛跳牆（有效日期：2025年5月20日）檢出腸桿菌科超標不合格。可能原因包括製作過程中環境衛生不佳，或從業人員管理疏失等所造成。已移請製造廠商所轄桃園市衛生局，要求業者將同批號不合格產品下架。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

食品藥物管理科長楊舒秦提醒，避免挑選顏色過於白或鮮艷的食品。若產品散發刺鼻氣味或不自然的味道，應避免購買。

衛生局副局長馬景野說，各區衛生所即日起免費發放二氧化硫、過氧化氫及皂黃、二甲基黃、二乙基黃（三合一）簡易檢測試劑，可檢驗漂白劑、防腐劑、工業染色劑，數量有限，送完為止。（編輯：方沛清）1140116

#桃園衛生局
#楊舒秦
新北市衛生局表示，各區衛生所即日起免費發放二氧化硫、過氧化氫及皂黃、二甲基黃、二乙基黃（三合一）簡易檢測試劑，可檢驗漂白劑、防腐劑、工業染色劑，讓民眾透過著色情況判斷食品安全。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年1月16日
新北市衛生局表示，各區衛生所即日起免費發放二氧化硫、過氧化氫及皂黃、二甲基黃、二乙基黃（三合一）簡易檢測試劑，可檢驗漂白劑、防腐劑、工業染色劑，讓民眾透過著色情況判斷食品安全。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年1月16日
楊舒秦
蘇丹紅咖哩粉原料有問題 新北校園暫緩使用薑黃粉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：