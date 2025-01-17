石門區公所留言風波 新北：現職公務員承認誤用

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（中央社記者趙敏雅新北17日電）新北市石門區公所被發現在新聞粉專下留言批評民進黨，多名議員今天在議會質詢紛紛批評，新北市民政局長林耀長說，區公所回報一名現職公務員承認誤用。

某新聞媒體的新聞貼文下方日前出現「新北市石門區公所」的帳號留言「冥盡擋分裂台灣製造仇恨的始作俑者......」引發網友議論。石門區公所先前在臉書（Facebook）粉絲團發布帳戶盜用聲明，並指公所已報案處理。

新北市議會今天進行臨時會議程，民主進步黨議員黃淑君對林耀長提問，警察局下午2時許告訴她公所未提告，質疑公所報案是否為真。林耀長表示，應是資訊時間落差，目前調查中。警察局副局長張錦成說，金山分局已經依規定受理報案。

多名議員質疑此事是否確實為盜用、存有資安問題，研究發展考核委員會表示，檢視14台電腦、防毒系統與網路等，沒有被駭客攻擊，依規定向行政院通報一級資安事件，72小時完成損害控制與復原，1個月內完成資安報告。

民進黨議員李宇翔質疑，「為何昨天區公所會說粉專遭盜用？」他認為如果是有人忘記切帳號，應說明清楚。無黨籍議員馬見Lahuy．Ipin表示，警察局已和黃淑君說疑為內部人員切換帳號所致，代表有找到留言者，市府必須講清楚。

多名議員要求石門區長到議會說明，副議長陳鴻源詢問議員意見，民進黨議員喊覆議，但中國國民黨籍議員周勝考認為區公所應由民政局長全權處理，反對讓區長到場，場面一度混亂，陳鴻源裁定先休息。

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議事再展開後，林耀長向馬見Lahuy．Ipin答詢表示，區公所回報，現職公務人員承認誤用公所粉專留言。

民政局以訊息說明，昨天事發當下，區公所先內部清查，由於相關紀錄皆已刪除，也未有人員承認所為，所以先向警察局報案，直到今天下午，才有人向區長坦承錯誤，將要求公所依規定召開考績會懲處。（編輯：張銘坤）1140117