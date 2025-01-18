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議員指補助毛孩絕育費低 北市府研議115年提高

2025/1/18 14:29
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（中央社記者劉建邦台北18日電）議員指出，台北市飼養毛孩的家庭增加，依規定若未替家犬貓絕育會被罰，要求市府研議提高家犬貓絕育補助費，提升動物福祉。北市動保處今天表示，預定民國115年提高補助。

國民黨台北市議員郭昭巖透過質詢資料指出，調資料發現，北市飼養家犬9.3萬餘隻，家貓6.4萬隻，飼養犬貓總數占全市總人口約6%，顯見飼養犬貓家庭不斷增加。

她說，依動物保護法，飼主未申請繁殖，應替家犬貓絕育，若被查獲可依法處新台幣5萬元至25萬元罰鍰，此法確實有效控制流浪動物數量及提升動物福利，但認為北市府需確保政策執行的可行性與飼主的配合度。

郭昭巖表示，依台北市動物保護處家犬貓絕育補助要點，市府補助公犬貓絕育費800元，母犬貓補助1500元，但僅限結紮手術費，未涵蓋其他必要的延伸費，如手術前的檢查、麻醉等。

她說，依台北市獸醫診療機構診療費用標準所訂收費上限，母犬貓執行絕育手術上限為1萬5000元、公犬貓為6000元，加上其他延伸費，平均結紮1隻毛孩不分公母飼主約要支付1萬元至1萬5000元，認為市府現行補助金額與實際支出存在明顯落差。

郭昭巖指出，因市府補助金額有落差，可能導致部分飼主因經濟壓力或僥倖心理而不帶毛孩絕育，要求北市動保處應研議檢討家犬貓絕育補助政策，才能促使飼主配合政策，進而提升動物福祉並減少流浪動物。

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對此，北市動物保護處回應，今年編列犬貓絕育補助經費約595萬元，包含補助公犬貓800元、母犬貓1500元，已與台北市獸醫師公會研商調整絕育補助經費，預定明年將調整提高絕育補助，初估公犬貓補助調高到1000元、母犬貓為2000元。

動保處表示，民眾至台北市動物之家認養犬貓，皆可享有包含寵物登記、狂犬病疫苗、免費絕育、寵物保險補助等福利，盼提升民眾認養流浪犬貓的意願。（編輯：謝雅竹）1140118

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