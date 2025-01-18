嘉縣近2千人親子焢窯 重現早年農忙後歡樂場景

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（中央社記者黃國芳嘉義縣18日電）嘉義縣新港鄉中洋村農地今天舉辦親子焢窯活動，吸引近2000名鄉親參加，現場土窯炊煙裊裊，重現早年農忙後堆窯焢薯的歡樂場景。

主辦親子焢窯的民進黨籍嘉義縣議員黃啟豪表示，這場親子活動是由新港、民雄國小學童以家庭為單位報名參加，也有社區長輩組隊同樂，報名踴躍，人數爆滿，原本面積4分多的農地不夠用，加開鄰地合計約8分地農地供近2000人焢窯使用。

現場除了焢窯活動外，小朋友在農地旁遊戲區玩起射飛機，一旁的稻草捲區，吸引民眾拍照扮網紅，還有許多家長席地而坐，享受冬日暖陽，重現農村農忙後的悠閒時光。

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焢窯食材除了提供雲林縣水林鄉的蕃薯、新港的甜玉米外，並有知名雞肉大廠提供小雞翅及小棒腿，經過近1小時的悶窯，埋入土窯食材已熟成，隨著大小不一的土窯陸續開窯，食材香味隨風飄散，令人食指大動。

黃啟豪指出，擔任民意代表以來，就十分重視親子的活動，因此，持續舉辦各種不同型態的親子活動，包括在新港藝術高中演藝廳舉辦的懷舊音樂會，希望用不同活動方式，拉近鄉親親子情誼。（編輯：謝雅竹）1140118