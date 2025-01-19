金門馬兩岸跑者競速 邱垂正：跑出和平共榮新氣象

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（中央社記者吳玟嶸金門19日電）2025金門馬包括有來自中港澳等地選手約900人參賽，陸委會主委邱垂正今天也參加10公里賽事並表示，大家相互加油，跑出健康有趣、互利互惠、和平共榮的兩岸新氣象。

2025金門馬拉松今天舉行競賽組賽程約7000人上場競速，來自馬來西亞、韓國、日本等國家選手約有1400名，其中，中港澳選手約900名，這也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後首次有中國選手參賽。

金門縣副縣長李文良接受媒體聯訪表示，今年有許多國際選手參賽，希望金門馬拉松不只是地方品牌，更可成為國際性馬拉松，未來將持續吸引與邀請更多國外選手來到金門馬；他也說，兩岸運動、教育等交流都是好事，希望金門在兩岸間能成為橋梁與溝通角色。

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邱垂正在參與10公里賽事後接受中央社記者採訪表示，整個金門都是國家公園，跑起來都很舒服，相信來自海內外、海峽兩岸朋友也跑得很愉快，希望大家相互加油，跑出健康有趣、互利互惠、和平共榮的兩岸新氣象。

來自廈門、曾參與巴黎奧運「大眾馬拉松」獲女子組冠軍的黃雪梅奪下此次金門馬半馬組女子冠軍，她受訪表示，這是首次參加金門馬，雖然路上人車管制沒有很嚴格，整體比賽氣氛也很輕鬆，但大家都很守規矩；她也說，雖然賽道有不少高低起伏，但對比賽成績很滿意。（編輯：陳仁華）1140119