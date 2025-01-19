台南水道博物館迎年節 送春聯並體驗植物上板

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）農曆年節將近，台南山上花園水道博物館今天邀請長榮大學書畫藝術學系師生現場揮毫送春聯，並與植栽業者合辦植物上板藝術體驗活動，盼讓遊客趁機為家中增添年節氣氛。

揮毫送春聯活動由長榮大學書畫藝術學系主任江柏萱帶隊，師生展現深厚功力，除了應景的「福」、「春風得意」、「歲歲平安」等大字外，還有創意對聯，以及最近最熱門的「臺灣尚勇」，相當受到歡迎，許多遊客排隊等待索取，目不轉睛看著師生們揮筆落墨，現場掌聲不斷。

江柏萱表示，校方曾多次在高鐵台南車站舉辦寫春聯活動，這次是首度進入山區，並在充滿文化氛圍場館參與活動，師生不僅能展現所學，還能與遊客分享書法之美，大家拿著春聯開心的模樣，就是對師生團隊努力的最佳回饋。

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館方人員表示，除了贈送春聯，館方與植栽業者合作舉辦「桃紅柳綠迎春綠植上板」體驗活動，在充滿喜氣的大紅色木板上，種植各種蕨類，也吸引不少遊客參加，自己動手準備新春布置。

台南市政府文化局代理局長林韋旭說，館方安排舉辦跨界合作活動，不僅讓博物館更貼近大眾，也有助傳統文化在新世代傳承下去，期盼未來能舉辦更多類似活動，讓更多人感受到台南文化古都魅力與新春喜悅。（編輯：蕭博文）1140119