高市冬日遊樂園親子運動派對 邀親子同歡

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高雄燈會「2025冬日遊樂園」即將登場，高雄市運發局也將於2月8、9日於高雄港7號碼頭辦理冬日遊樂園親子運動派對，規劃逾10種運動闖關遊戲等活動，邀親子同歡。

高雄市運發局今天新聞稿表示，冬日遊樂園親子運動派對現場規劃包含棒球九宮格、樂樂棒球打擊場、羽球發球機挑戰、足球九宮格、排球拍擊體驗、拉弓射箭體驗等超過10種免費運動闖關體驗。

此外，活動也準備大型運動氣墊放電區，設有雙人籃球拉力賽跑、充氣足球及棒球屋、氣墊迷宮等；還有大型球類自由活動區；2月8日下午更將於迷你足球場舉辦兒童迷你足球賽。

活動區周邊還有超大球體打卡裝置，有巨大化棒球、籃球、羽球、足球等拍照打卡專區，讓人宛如來到小人國世界。

同時，還有百攤親子運動市集同步登場，邀請活動贊助商、運動品牌設置推廣攤位外，為鼓勵親子參與，也規劃小老闆二手運動市集，邀請民眾將家中的二手運動用品帶到市集分享或交換，即起報名參加。

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運發局表示，活動還將邀高雄全家海神籃球隊、台鋼雄鷹棒球隊、高雄Attacker足球隊、台鋼Wing Stars啦啦隊、鋼鐵女神雅典娜Athena Girls啦啦隊等出席活動，有機會跟球星、啦啦隊一起運動闖關。

冬日遊樂園親子運動派對2月8、9日在高雄港7號碼頭舉行，現場活動免費參加，運發局還準備免費限量5000份闖關活動參加禮（每日限量2500份）及限量1000個抽獎紅包（每日前500名），獎項豐富多元。（編輯：李淑華）1140119