持續第6年 苗栗縣長鍾東錦捐薪百萬獎勵助學

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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣長鍾東錦為回饋鄉里、扶持家鄉學子，連續第6年捐薪百萬作為頭份、三灣、南庄地區國中小優秀學子及清寒家庭學生獎助學金，今天舉行年度愛鄉行動獎助學金頒贈儀式。

鍾東錦自108年擔任苗栗縣議會議長至今，每年捐出新台幣100萬元薪資獎勵助學，今年共計幫助200名學子，每名獲得5000元；這項「愛鄉行動」累計6年已捐出600萬元，逾1200名學子受惠。

今年「愛鄉行動獎助學金」頒贈儀式今天在苗栗縣興華高中禮堂舉辦，鍾東錦表示，自己出身南庄礦工家庭，因為經濟條件不佳，體驗到貧困的生活，一家人雖然清苦，但家庭團結凝聚力非常好且溫暖，當有能力做得到時，就回饋給家鄉學生，希望藉此誘發學生們的慈悲心，將來在社會形成一股善的循環。

鍾東錦鼓勵縣內所有學生能夠就近就學，更希望在求學期間，除了認真讀書、精進學業之外，也要滿懷感恩的心，感謝父母及師長。

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受獎助學生中，建國國小學生徐千堉努力克服肢體障礙，在學業取得優異成績，展現不屈不撓、積極向上精神，備受肯定。

此外，縣府指出，今年也結合民間企業資源，成功募集到550萬元獎助學金，分別提供1000名學生每人5000元的獎助金，以及福興武術國中小寒假集訓營養金與建國國中慈暉分校助學金，共同協助清寒學子完成學業並鼓勵苗栗縣品行優良、才藝績優、體育績優的優秀學子。（編輯：李錫璋）1140119