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中市警啟動春節交通疏導管制 首重交流道匝道等周邊

2025/1/21 10:58
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（中央社記者郝雪卿台中21日電）春節9天連假即將到來，台中市警察局今天公布交通疏導計畫及管制措施，疏導規劃首重國道各交流道、台74線各匝道、車站、觀光景點、百貨商圈、寺廟等聚點周邊道路。

台中市警察局交通警察大隊說明，市警局已規劃訂定114年春節連續假期交通疏導計畫及各項交通疏導管制措施，以「交通順暢、人車平安」為工作主軸，並以民眾出遊交通平安順暢，歡度春節假期為主要目標。

警方表示，交通疏導規劃首重國道各交流道、台74線各匝道、車站、觀光景點、百貨商圈、寺廟等聚點周邊道路；預判中市交通狀況，自1月24日至28日中午，為返鄉交通量高峰，預估南下車流湧現並集中於國道系統與各匝道聯絡道路間。

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春節期間，警方指出，則以旅遊車潮為主，年初二回娘家將出現最大量，而假期結束前的1月30日至2月2日將出現假期結束北上車潮，市警局將於各重點路段適時派遣員警及義交，加強指揮疏導，並從連續假期前1天起，機動調控路口號誌以疏處車流。

警方也提醒用路人在新春期間多注意各項交通資訊，市警局交通警察大隊勤務指揮中心透過電視牆，主動發現交通壅塞或接獲民眾反映路況訊息，除立即調派員警至現場疏處，員警並將現場狀況以影像方式即時回傳勤務指揮中心，將最新訊息透過警廣宣導用路人知悉掌握最新即時路況。（編輯：陳仁華）1140121

#台中市
#台中市警察局交通警察大隊
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