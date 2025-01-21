北市114年首例漢他病毒 市場發現老鼠後有症狀

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（中央社記者陳怡璇台北21日電）北市衛生局表示，北市出現今年國內首例漢他病毒案例，為文山區50多歲女性，在市場工作時發現老鼠，之後有發燒、咳嗽、頭暈等症狀；目前已康復，接觸者無症狀，周邊清消。

北市衛生局今以新聞稿公布1例漢他病毒症候群本土確定病例，是國內今年以來首例，為居住文山區50多歲女性，無國內外旅遊史。

經疫情調查發現，個案於市場工作時曾發現有鼠類出沒，1月1日起出現發燒、乾咳、頭暈等不適症狀，經住院採檢驗後於20日研判確診，個案目前已康復出院，接觸者無疑似症狀，且個案居家及工作地周邊環境已於20日完成清消。

北市衛生局表示，漢他病毒症候群全國近3年（111至113年）確定病例分別為5例、6例及3例，北市則為1例、2例及0例。因屬於人畜共通傳染病，傳染途徑是經由吸入鼠類分泌物或排泄物、接觸遭病毒污染的空氣或物體、被帶病毒的齧齒類動物咬傷等方式感染。

衛生局說，預防方法主要是防鼠，並避免接觸到鼠類及其排泄物與分泌物，包括住宅、餐廳、飯店、小吃攤、市場或食品工廠均應加強環境清潔，適時驅鼠、採取防鼠措施及發現時立即滅鼠。

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衛生局提醒，清掃住家及工作環境時務必佩戴口罩避免吸入汙染物，並使用塑膠或橡膠手套防護，避免直接接觸鼠尿、鼠糞或鼠屍；如已觀察到老鼠出沒蹤跡或見有鼠糞，應以市售漂白水以1比10比例稀釋後，潑灑於受汙染環境，消毒30分鐘後再清理，並切忌使用掃帚、吸塵器或拖把等，避免揚起灰塵吸入病毒或污染其他區域，應使用拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，並以垃圾袋密封後丟棄。

如使用捕鼠器捕獲鼠類後，應清洗消毒並曬乾再收存。民眾若出現發燒、頭痛、暈眩、出血等相關症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關動物接觸史及旅遊史等訊息。（編輯：張銘坤）1140121