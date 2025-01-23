基隆餐酒館增11人不適均18日用餐 累計22例

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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）基隆市某餐酒館客人用餐後出現嘔吐、腸胃不適，繼昨天為止累計11名個案後，民眾從新聞報導得知後通報衛生局，再增加11名個案，新增11名個案都是18日晚餐時段至餐酒館用餐。

基隆市衛生局今天表示，在原本累計11名有症狀民眾中，症狀較明顯而就醫者有7人；新增11名不適民眾中有9人就醫，主要症狀為嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒等症狀。此事件總計有症狀者22人，其中16人就醫。

衛生局指出，所有就醫民眾在診所或醫院急診處置後改善返家，沒有民眾住院。目前仍有3人出現輕微腸胃症狀，衛生局會持續追蹤關懷。

此外，衛生局20日獲報後立即派員前往餐酒館稽查，採集環境、廚工、民眾檢體送驗，並針對不符食品良好衛生規範準則項目，例如散裝食材須包覆及標示等，已開立限期改善單。

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衛生局表示，業者若複查不合格，將依法裁處。為釐清事件感染源，經疫調後，發現先前個案中，有共同食用凱薩沙拉等餐食，已採集凱薩沙拉送驗。

基隆市衛生局長張賢政指出，已命令業者暫停營業，待衛生局針對事件調查完成且複查合格並經同意後，才可恢復營業，衛生局除將追蹤個案外，也會持續關注是否有新增通報個案。（編輯：戴光育）1140123