加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
卓榮泰：總預算案等待立院最終數字 研議提出覆議
首頁 / 地方

基隆餐酒館增11人不適均18日用餐 累計22例

2025/1/23 13:35（1/23 13:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆市某餐酒館客人日前用餐後出現嘔吐、腸胃不適。該餐酒館目前停業待複查。（中央社檔案照片）
基隆市某餐酒館客人日前用餐後出現嘔吐、腸胃不適。該餐酒館目前停業待複查。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆23日電）基隆市某餐酒館客人用餐後出現嘔吐、腸胃不適，繼昨天為止累計11名個案後，民眾從新聞報導得知後通報衛生局，再增加11名個案，新增11名個案都是18日晚餐時段至餐酒館用餐。

基隆市衛生局今天表示，在原本累計11名有症狀民眾中，症狀較明顯而就醫者有7人；新增11名不適民眾中有9人就醫，主要症狀為嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒等症狀。此事件總計有症狀者22人，其中16人就醫。

衛生局指出，所有就醫民眾在診所或醫院急診處置後改善返家，沒有民眾住院。目前仍有3人出現輕微腸胃症狀，衛生局會持續追蹤關懷。

此外，衛生局20日獲報後立即派員前往餐酒館稽查，採集環境、廚工、民眾檢體送驗，並針對不符食品良好衛生規範準則項目，例如散裝食材須包覆及標示等，已開立限期改善單。

google news透過 Google News追蹤中央社

衛生局表示，業者若複查不合格，將依法裁處。為釐清事件感染源，經疫調後，發現先前個案中，有共同食用凱薩沙拉等餐食，已採集凱薩沙拉送驗。

基隆市衛生局長張賢政指出，已命令業者暫停營業，待衛生局針對事件調查完成且複查合格並經同意後，才可恢復營業，衛生局除將追蹤個案外，也會持續關注是否有新增通報個案。（編輯：戴光育）1140123

延伸閱讀
年菜復熱要達70度 掌握3原則防食物中毒北市衛生局：寶林茶室店長惡意妨礙食物中毒案稽查 再罰300萬元饗饗信義店疑食物中毒案 手部驗出仙人掌桿菌鼎泰豐新光A4店遭控吃完染諾羅病毒 北市衛生局稽查揪2缺失
張賢政
基隆餐酒館累計11人餐後不適 衛生局：暫停營業待複查高雄食品廠逾期原料製產品 基市預防下架43包
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：