饗饗信義店疑食物中毒案 手部驗出仙人掌桿菌
2025/1/15 13:56（1/15 14:24 更新）
（中央社記者陳怡璇台北15日電）饗饗信義店疑食物中毒事件，北市衛生局表示，1件手部檢體檢出仙人掌桿菌，顯示業者人員手部及環境衛生狀況待改善；目前無新增個案。
饗饗信義店發生疑似食物中毒事件，累計通報就醫人數達59人；衛生局今以新聞稿表示，7日至饗饗信義店採集4件環境檢體及4件手部檢體，檢驗結果昨天出爐，其中1件手部檢體檢出仙人掌桿菌
，其餘檢體皆未檢出。
仙人掌桿菌小百科
仙人掌桿菌 （Bacillus cereus）因周身布滿短鞭毛，形如仙人掌而得名。在環境中分布廣泛，可由細菌本身或由細菌產生的毒素而導致食品中毒。
食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象。除了米飯有時稍微發黏，口味不爽口之外，多數外觀都正常。尤其夏天食品於20℃以上的環境中放置時間過長，該菌會大量繁殖並產生毒素，加上食用前未經徹底加熱，可能導致中毒。
- 中毒症狀：
可分為嘔吐型及腹瀉型。嘔吐型潛伏期短（約0.5～6小時），食品多以米飯類和澱粉類製品相關，蒸煮或炒過的米飯放置室溫，放置時間過長為常見污染途徑，症狀有噁心及嘔吐等。
腹瀉型則潛伏期較長（約6～15小時），主要出現在香腸、肉汁等肉類產品，濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品也常被污染，症狀有水漾腹瀉及腹痛，以腸炎表現為主。
- 治療方法：
適當的支持性治療，給予水分及電解質，約1～2天即可痊癒。
- 如何預防？
食品烹調後盡速食用，如無法馬上食用，應保溫在60℃以上。儲存短期間（2天內）者，可於5℃以下冷藏庫保存，若超過2天以上者務必冷凍保存。
資料來源：衛福部食藥署
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衛生局指出，仙人掌桿菌容易經由灰塵及昆蟲傳播並汙染食品，當食品冷藏溫度不夠或保存不當也可能造成食品中毒；本次手部檢體檢出仙人掌桿菌，顯示業者人員手部及環境衛生狀況待改善，已函請饗饗信義店提出相關改善措施。
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衛生局說，截至10日下午5時，醫療院所就醫通報疑似食品中毒案件人數累計通報共計59人，未再新增。衛生福利部疾病管制署昨天公布77人，為經各地衛生局調查5日至6日食用饗饗信義店餐點後身體不適的腹瀉群聚個案，目前已採檢70人，其中有9人檢驗結果確定感染諾羅病毒
。
諾羅病毒小百科
- 可感染人類引起腸胃道發炎的病毒
- 症狀：主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛，症狀通常會持續1至2天，之後就會逐漸痊癒
- 感染途徑：
-食入被病毒污染的食物或水
-接觸被病毒污染的物體，再碰觸嘴、鼻或眼睛黏膜傳染
-與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫
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衛生局表示，此案後續將依流行病學調查結果進行最終判定，如經認定屬食品中毒案件，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款，可依同法第44條處新台幣6萬元至2億元以下罰鍰。（編輯：方沛清）1140115
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