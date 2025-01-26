林酒店疑14人食物中毒 中市：命業者限期改善

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（中央社記者姜宜菁台中市26日電）林酒店24日晚間承攬尾牙活動疑發生食品中毒事件，14人有疑似症狀；台中市食品藥物安全處今天說，14人全數出院，此外昨天前往稽查，發現有缺失，命業者限期改善。

針對台中市林酒店疑似食品中毒事件，台中市食品藥物安全處今天發新聞稿說明，全案截至今天下午2時，共計通報14人有疑似症狀就醫，就醫病患均昨天已出院，目前無新增個案。

食安處指出，昨天前往稽查，共抽驗食材及環境等檢體共計8件送檢，包括食品2件和環境6件，並責令業者的供膳製備場所暫停作業，後續經食安處複查合格後才能恢復作業。

另，林酒店作業區天花板及迴風口積垢、食材容器未離地放置等不符合食品良好衛生規範（GHP）準則的缺失，已命業者在28日前限期改善完成。

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食安處表示，近一年前往林酒店內各餐廳及廚房作業區分別稽查，共12次，針對病媒防治、作業區環境衛生等加強查核，複查均已合乎規定；抽驗食材檢驗11項也都合格。

食安處強調，持續將業者納入風險業者管理，並加強無預警稽查及抽驗把關，維護民眾食安與健康。（編輯：林恕暉）1140126