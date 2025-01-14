饗饗信義店疑食物中毒案 9人驗出諾羅病毒

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（中央社記者曾以寧台北14日電）饗饗信義店疑食物中毒事件，疾管署今天公布人體檢體檢驗結果，初步調查發現，共有77人在1月5日至7日間到此店用餐後，發生不適，並於其中9例個案檢體中，驗出諾羅病毒。

疾管署發言人曾淑慧今天在例行疫報說明此案初步調查結果表示，經流行病學調查，共有77人在1月5到7日間，到饗饗信義店用餐，後於5至9日間發生不適；其中78%個案有嘔吐症狀，77%有腹瀉狀況，68%個案有噁心狀況，28%個案有發燒症狀，14%有腹脹不適；就醫初步診斷都是腸胃炎，沒有人住院。

個案採檢結果，曾淑慧表示，共採檢約70人，其中9例已驗出陽性，初步檢出諾羅病毒；員工採檢結果部分，目前尚未出爐。至於整起事件是食物引起，或有接觸到患者嘔吐物或排泄物所產生飛沫等狀況，仍待環境與食物檢體檢驗結果出爐後，進一步釐清。

至於不適人數與台北市衛生局接獲通報就醫人數落差部分，曾淑慧說明，是因部分個案雖有不適但未就醫。

疾管署指出，諾羅病毒傳染途徑，包含食入被諾羅病毒污染的食物或飲水；接觸被諾羅病毒污染的物體表面，再碰觸自己的嘴、鼻或眼睛黏膜傳染等。且因諾羅病毒只須極少的病毒量便可傳播，因此與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫也可能受感染。

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對於防範諾羅病毒，疾管署提醒，應注意個人衛生，備餐前、進食前、如廁後及照顧病人後（包括為嬰幼兒或老年人更換尿布或處理排泄物後），皆應以肥皂或洗手乳正確洗手；蔬果要清洗乾淨，避免生食生飲，尤其是貝類水產品應澈底煮熟再食用；與他人共食應使用公筷母匙。

饗饗信義店日前發生疑似食物中毒事件，台北市衛生局接獲醫院通報，有9人於5日用餐後出現嘔吐、腹瀉等症狀，立即要求停業並啟動調查，通報就醫人數累計達59人。並因累計超過24小時無新增個案，加上業者就可能原因皆提出改善措施，北市衛生局於12日表示同意其復業。（編輯：陳政偉）1140114

（疾管署提供）