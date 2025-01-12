饗饗信義店疑食物中毒 復業首日晚餐訂位全滿

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（中央社記者余曉涵台北12日電）饗饗信義店日前發生疑似食物中毒事件，今天下午復業。饗賓集團表示，今天下午茶訂位9成滿，晚餐訂位全滿；如果衛生局調查結果出來有需要企業承擔，一定會提出相關補償措施。

饗饗信義店日前發生疑似食物中毒事件，台北市衛生局接獲醫院通報，有9人於5日用餐後出現嘔吐、腹瀉等症狀，立即要求停業並啟動調查，累計通報就醫達59人。

台北市衛生局今天通知饗賓集團可復業，因此饗饗信義店從下午起就開門營業。饗賓集團禮賓中心協理許瀚云接受媒體聯訪表示，餐廳在7日當天就已進行改善，並申請復業，今天上午收到通知可以復業。

許瀚云表示，原本就有200名客人在等待復業通知，確認今天下午可以復業後，下午茶訂位9成滿，晚餐訂位則是客滿。春節除夕到初二在去年12月就已訂位客滿，初三到初五目前剩下下午茶時段，但仍有8成訂位率。

許瀚云強調，感謝外界對事件關注，很抱歉讓大家擔心，目前還在等待相關調查，會以正面及負責態度面對調查結果，如有需要企業承擔的部分，也會提出對應的補償措施給消費者。

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許瀚云表示，已有聯絡身體不適的消費者；如果有想要取消訂位的民眾，會積極瞭解原因，確認是否要挪動餐期，若行程無法挪動，也會說明訂金返還的服務等。

許瀚云指出，餐廳自主檢核沒有問題，會等待衛生局的調查結果，生食部分也一直都採高規格標準。（編輯：張雅淨）1140112