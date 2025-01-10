饗饗疑中毒案 北市：無法用餐者加倍返還定金

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（中央社記者劉建邦台北10日電）台北市法務局今天表示，針對「饗饗」餐廳疑食物中毒案，饗賓公司承諾停業期間無法用餐的消費者，加倍返還定金。

台北市法務局發布新聞資料指出，針對饗賓餐旅公司旗下餐廳「饗饗」疑食物中毒案，消保官邀饗賓公司到市府說明消費者後續權益問題。

法務局表示，北市衛生局勒令「饗饗」微風信義門市停業期間，原訂位時已向每名消費者收取新台幣500元定金，饗賓公司承諾依民法規定加倍返還定金。

北市法務局長連堂凱透過新聞資料指出，經市府與饗賓公司溝通後，業者稱11日起的兩週內訂位共1788組、1萬455人，針對停業期間無法用餐消費者，將優先提供選擇改期或至其他分店或轉移至集團旗下品牌餐廳用餐。

他說，若消費者選擇先行取消訂位將依法加倍返還定金，或研議提供餐券方案供消費者選擇，饗賓公司將進行內部討論後於13日回復市府。

連堂凱表示，針對「饗饗」恢復營業後，已訂位消費者若有用餐相關疑慮想取消訂位，饗賓公司承諾願全數返還定金（含同集團或其他分店已訂位），或協助消費者轉至其他分店或轉移至集團旗下品牌餐廳用餐。

主任消保官楊麗萍說，此事件因用餐而身體不適的消費者，會議中已要求饗賓公司先行研議提出餐費全額退費、給付醫療費用及慰問方案，待釐清責任歸屬後，啟動相關保險理賠程序。

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她轉述饗賓公司代表在會議的說明，針對5日用餐的消費者已全數關懷完成，並在今天提供慰問方案，至於賠償方案，待衛生單位就此事件造成原因結果進行判定及釐清，饗賓公司會向保險公司確認相關保險理賠程序。

楊麗萍表示，至於是否先行支付醫療費用及退餐費，饗賓公司將研議後一併於13日回復市府。消費者若有其他消費疑義，可撥消費者服務專線1950或市民熱線1999詢問。（編輯：張銘坤）1140110