饗饗信義店疑食物中毒案 專家：諾羅病毒機率較高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北15日電）饗饗信義店疑食物中毒案，個案驗出諾羅病毒、手部檢體則驗出 仙人掌桿菌 仙人掌桿菌小百科 仙人掌桿菌 （Bacillus cereus）因周身布滿短鞭毛，形如仙人掌而得名。在環境中分布廣泛，可由細菌本身或由細菌產生的毒素而導致食品中毒。 食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象。除了米飯有時稍微發黏，口味不爽口之外，多數外觀都正常。尤其夏天食品於20℃以上的環境中放置時間過長，該菌會大量繁殖並產生毒素，加上食用前未經徹底加熱，可能導致中毒。 中毒症狀：

可分為嘔吐型及腹瀉型。嘔吐型潛伏期短（約0.5～6小時），食品多以米飯類和澱粉類製品相關，蒸煮或炒過的米飯放置室溫，放置時間過長為常見污染途徑，症狀有噁心及嘔吐等。



腹瀉型則潛伏期較長（約6～15小時），主要出現在香腸、肉汁等肉類產品，濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品也常被污染，症狀有水漾腹瀉及腹痛，以腸炎表現為主。





可分為嘔吐型及腹瀉型。嘔吐型潛伏期短（約0.5～6小時），食品多以米飯類和澱粉類製品相關，蒸煮或炒過的米飯放置室溫，放置時間過長為常見污染途徑，症狀有噁心及嘔吐等。 腹瀉型則潛伏期較長（約6～15小時），主要出現在香腸、肉汁等肉類產品，濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品也常被污染，症狀有水漾腹瀉及腹痛，以腸炎表現為主。 治療方法：

適當的支持性治療，給予水分及電解質，約1～2天即可痊癒。





適當的支持性治療，給予水分及電解質，約1～2天即可痊癒。 如何預防？

食品烹調後盡速食用，如無法馬上食用，應保溫在60℃以上。儲存短期間（2天內）者，可於5℃以下冷藏庫保存，若超過2天以上者務必冷凍保存。 資料來源：衛福部食藥署 看更多 關閉 。毒物專家楊振昌今天分析，從臨床症狀、檢驗與流行病學調查結果看來，較高機率是諾羅病毒引起。

北市衛生局今天表示，7日至饗饗信義店採集4件環境檢體及4件手部檢體，其中1件手部檢體檢出仙人掌桿菌，顯示業者人員手部及環境衛生狀況待改善。

不過衛生福利部疾病管制署昨天表示，初步調查發現，共有77人在1月5日至7日間到此店用餐後，發生不適，並於其中9例個案檢體中，驗出 諾羅病毒 。

台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌今天接受媒體電訪表示，根據媒體報導資訊，初步看起來有症狀患者幾乎都有吃過生魚片等生鮮食物，因此從流行病學調查結果和患者臨床狀況看起來，都與諾羅病毒較符合，雖不能完全排除仙人掌桿菌的影響，但可能角色較不重要。

楊振昌說明，諾羅病毒雖然不只會在生鮮食物上出現，且全年都可能發生，但確實在冬天較常見，生鮮食物也是常見來源之一，並具有20到48小時潛伏期。

仙人掌桿菌部分，楊振昌指出，則較常見於米飯、麵類食物，尤其飯類久放後再做成炒飯是常見污染途徑，因此仙人掌桿菌中毒又被稱為「炒飯症候群」；中毒後症狀以嘔吐為主，且通常中毒後幾個小時就會發生。

透過 Google News 追蹤中央社

楊振昌說，雖然從手部檢體驗出仙人掌桿菌推測，顯示清潔、接觸食物端，可能還有改進空間，也有可能因此污染到食物，但目前沒有其他證據支持是此菌造成，加上已無法確認食材上是否有受到汙染，因此認為患者檢體應是相對較強的證據。

楊振昌說，食物中毒事件有時不一定能驗得出病原，而從目前狀況看來，除非驗出諾羅病毒的9人來自同家庭，為家人間互相傳染，否則有蠻高機率是有共同感染源；至於諾羅病毒和仙人掌桿菌是否可能同時感染，他認為雖不無可能，但因通常吃的食物不同，因此機率較低。（編輯：陳政偉）1140115