加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

饗饗疑食物中毒累計59人 逾1天未增通報北市同意復業

2025/1/12 11:35（1/12 11:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
饗饗微風信義店發生疑似食物中毒事件。（圖取自饗饗網頁inparadise.com.tw）
饗饗微風信義店發生疑似食物中毒事件。（圖取自饗饗網頁inparadise.com.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北12日電）饗饗信義店發生疑似食物中毒事件，累計通報就醫人數達59人。台北市衛生局今天表示，因距離上一例新增個案已逾24小時，加上業者就可能原因皆提出改善措施，同意其復業。

饗饗信義店今天在官網上發布營業通知，表示自今天下午餐起正常營業，並對於這段時間造成外界擔心、尤其用餐行程受到影響的顧客致上歉意，承諾會繼續堅持品質，創造安心與美好的用餐體驗。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁接受電訪時指出，因為業者最後一次供餐是7日，且最後一次新增個案為昨天，考量可能致病原因諾羅病毒的潛伏期僅約24至48小時，已有相當時間差，加上業者針對各類常見致病原因皆有提出改善措施，因此已在今天上午9時同意復業。

林冠蓁表示，業者提出的檢討包含食材、人員及操作流程如何精進，並已完成4小時人員教育訓練。不過，雖准許復業，衛生局仍會加強稽查。

google news透過 Google News追蹤中央社

至於是否已確定此案為諾羅病毒導致，林冠蓁說，還要等檢驗結果出爐後綜合判定。

饗饗信義店發生疑似食物中毒事件，台北市衛生局7日表示，已接獲醫院通報9人5日用餐後出現嘔吐、腹瀉等症狀，立即要求停業並啟動調查。（編輯：戴光育）1140112

#食物中毒
#台北
#台北市衛生局食品藥物管理科長
#信義店
#林冠蓁
#諾羅病毒
#饗饗
延伸閱讀
饗饗信義店疑食物中毒 流行病學調查啟動饗饗疑中毒案 北市：無法用餐者加倍返還定金饗饗信義店疑食物中毒案擴大 醫教分辨食物中毒、急性腸胃炎食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道鼎泰豐新光A4店遭控吃完染諾羅病毒 北市衛生局稽查揪2缺失
林冠蓁
饗饗信義店疑食物中毒累計通報53例 北市協同衛福部調查北市：饗饗案逾24小時未增就醫通報 才可能復業
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：