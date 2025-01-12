饗饗疑食物中毒累計59人 逾1天未增通報北市同意復業

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（中央社記者陳昱婷台北12日電）饗饗信義店發生疑似食物中毒事件，累計通報就醫人數達59人。台北市衛生局今天表示，因距離上一例新增個案已逾24小時，加上業者就可能原因皆提出改善措施，同意其復業。

饗饗信義店今天在官網上發布營業通知，表示自今天下午餐起正常營業，並對於這段時間造成外界擔心、尤其用餐行程受到影響的顧客致上歉意，承諾會繼續堅持品質，創造安心與美好的用餐體驗。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁接受電訪時指出，因為業者最後一次供餐是7日，且最後一次新增個案為昨天，考量可能致病原因諾羅病毒的潛伏期僅約24至48小時，已有相當時間差，加上業者針對各類常見致病原因皆有提出改善措施，因此已在今天上午9時同意復業。

林冠蓁表示，業者提出的檢討包含食材、人員及操作流程如何精進，並已完成4小時人員教育訓練。不過，雖准許復業，衛生局仍會加強稽查。

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至於是否已確定此案為諾羅病毒導致，林冠蓁說，還要等檢驗結果出爐後綜合判定。

饗饗信義店發生疑似食物中毒事件，台北市衛生局7日表示，已接獲醫院通報9人5日用餐後出現嘔吐、腹瀉等症狀，立即要求停業並啟動調查。（編輯：戴光育）1140112