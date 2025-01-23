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春節祈福車潮疏解 白沙屯拱天宮周邊路段交管

2025/1/23 18:13（1/23 18:26 更新）
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苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮預期在農曆春節期間將湧入大量香客，為疏解車潮，警方規畫自29日起至2月2日在周邊路段實施交通管制。（苗栗縣警察局通霄分局提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月23日
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮預期在農曆春節期間將湧入大量香客，為疏解車潮，警方規畫自29日起至2月2日在周邊路段實施交通管制。（苗栗縣警察局通霄分局提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月23日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮香火鼎盛，預期春節期間將湧入大量香客，為疏解車潮壅塞問題，警方規劃1月29日至2月2日（初一至初五）期間，在周邊路段實施交通疏導管制。

苗栗縣警察局通霄分局今天發布新聞稿指出，「白沙屯拱天宮新春祈福」交通管制實施時間為1月29日至2月2日（大年初一至初五）每天上午8時至下午6時，視人車潮狀況提前或延後。

管制範圍包括白沙屯鐵路平交道口西側道路至南港橋路段，實施車輛單向通行；台1線拱天宮牌樓以南至啟新國中路口，依實際車流狀況管制，必要時外側1線車道管制供大客車停放。

警方表示，實施管制期間禁止大客車以上車輛進入白沙屯村內；當白沙屯村內停車場已滿時，管制台1線與拱天路口及台1線與拱天宮牌樓路口，禁止自小客車以上車輛進入，請駕駛人沿台1線兩側路邊依序停放。

通霄分局指出，利用台61線西濱前往拱天宮車輛，南下部分請於109公里下赤土崎匝道，左轉苗32線後右轉續接台1線至拱天宮；北上車輛可於115公里下新埔匝道，左轉續接台1線前往。

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警方提醒，白沙屯地區周邊停車空間不足，建議參拜祈福香客盡量搭乘大眾運輸火車前往，或是將車輛沿台1線120公里（西湖鄉東和鋼鐵廠）至130公里（通霄鎮慈后宮）兩側路邊依序停放，再步行或於通霄精鹽廠使用YouBike微笑單車至拱天宮。

通霄分局長周貴忠呼籲民眾發揮公德心並遵守交通規則，配合員警、協勤民力志工指揮相關交通疏導，不要因貪圖一時方便，影響他人用路權，甚至發生交通事故。警方將持續加強周邊交通疏導及人潮聚集地點驅離取締違規停車，以維交通秩序及順暢。（編輯：張雅淨）1140123

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