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新北市立土城醫院推AI系統 檢驗一條龍提升品質

2025/1/23 18:28
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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市立土城醫院今天表示，推動智慧調劑台及智慧化全自動檢驗系統，從報到、抽血、運送檢體、檢驗分析到儲存檢體，除減少等待時間、提升效能，更監控檢驗品質，增進病人安全。

市立土城醫院院長黃璟隆今天陪同視察的市長侯友宜，介紹智慧醫療成果與臨床應用，也分享達文西手臂手術技術，朝精準醫學及智慧醫院努力。

衛生局長陳潤秋說，土城醫院「達文西微創手術中心」，已執行超過500例手術，提供優質的手術品質與治療成果。

院方說，達文西微創手術4成1用於治療惡性腫瘤，前5名依序為大腸直腸癌、攝護腺癌、腎細胞癌（腎臟癌）、乳癌及肝癌，具有傷口小、出血少，住院天數下降，節省醫療資源的優點。

醫院說，達文西機械手臂靈巧又可轉彎，可在有限的空間創造更多角度，有利於複雜困難的組織剝離及止血，曾以此手術治療25公分巨大子宮肌瘤的患者。

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核醫科主任曾敬仁也介紹正子斷層造影對腫瘤醫療的運用，更容易發現一些不容易辨識的小腫瘤，另也可應用在神經科學。

檢驗醫學科主任林啟瑞表示，透過全自動智慧化的檢驗櫃台，可以顯示等候資訊、檢驗項目分類、高齡友善等；根據尖峰、離峰分配抽血人力，可節省醫療人力，加速檢驗時間。（編輯：張銘坤）1140123

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