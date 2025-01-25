台南普濟燈會揭幕 日本仙台燈區、青森燈藝亮相

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南年節盛事的普濟燈會昨晚點燈揭幕，逾1800顆彩繪燈籠照亮普濟殿及周邊巷道，今年燈會更設置日本宮城縣仙台燈區，還有青森睡魔師福士裕朗的燈藝作品，台日交好一覽無遺。

普濟燈會今年邁入第13屆，台南市長黃偉哲昨晚點燈揭幕，且依傳統歲時祭典「開廟門迎神」，日本高崎市議會副議長新保克佳、農政部長原田修樹等人也到場體驗台南舊城農曆年節燈會盛事。

今年普濟燈會有著濃濃日本風，主燈展出日本青森睡魔師福士裕朗的燈藝作品，還設立「日本宮城·仙台ランタンエリア燈籠區」，展出日本民眾創作花燈彩繪作品，深化台日文化交流。

此外，普濟燈會蛇年剪紙巷燈籠展以台灣原住民文化為主題，呈現動物傳說與自然意象，由105名長輩與孩童共同創作，融合原住民族文化，展現原住民之美。

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普濟燈會期間，普濟街周邊歷史建築「88藝療所」也將開放參觀；「88藝療所」前身是「人安醫院」，修繕後於2024年啟用，結合文化、修復與藝術療癒，成為社區文化據點，讓遊客體驗文化底蘊的空間魅力。

普濟燈會展期至3月1日，燈區涵蓋國華街、普濟殿廟埕及周邊巷弄。燈會結束後，燈籠將移至海安路展開「燈籠隧道」展覽，經由禳災祈安福醮與王醮科儀活動，讓在地傳統文化香火薪燃不息。（編輯：李淑華）1140125