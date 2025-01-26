花蓮卓溪偷吃蜂蜜黑熊受困陷阱 救傷中心照養觀察

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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮卓溪鄉陳姓蜂農通報表示，他的養蜂場遭黑熊入侵，林保署花蓮分署派員前往勘查，發現黑熊受困於捕山豬的套索陷阱，立即展開救援，將黑熊送野灣野生動物醫院檢查照養。

林業及自然保育署花蓮分署今天表示，25日上午接獲陳姓蜂農通報，其位於古風段海拔僅188公尺的養蜂場疑遭黑熊入侵，有10座蜂箱損毀，隨即由玉里工作站派員前往，在現場發現熊窩及遭破壞的巢片。

由於此處距離13日通報遭入侵的養蜂場約3.4公里，從滋擾行為研判應為同一隻黑熊所為。為免持續發生人熊衝突，花蓮分署決定啟動捕捉程序，並於現場勘查黑熊可能行走路徑，卻意外在離蜂場約10公尺處的樹林發現黑熊已受困陷阱，隨即動員東部野生動物救傷中心、野灣團隊等共21人進行救援，並於2小時完成麻醉、檢傷與後送野灣野生動物醫院。

經野灣獸醫團隊檢查發現，黑熊為高齡母熊，體重53公斤，左前肢有缺趾舊傷，較為瘦弱，有脫水、貧血、虛弱及營養不良等狀況，各項生理指數偏低但還在正常範圍值內。

花蓮分署表示，黑熊目前暫留院觀察，已逐漸恢復食慾，將照養一段時間後，再進行野放評估。而為確認是否還有其他黑熊滋擾養蜂場，已在蜂場周邊架設4G即時相機進行監測，經一晚監測，未發現有黑熊接近。

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花蓮分署指出，為感謝蜂農即時通報，也將依「台灣黑熊生態服務給付方案」頒發入侵通報獎勵金與配合監測獎勵金；蜂農的蜂箱與蜂蜜損失也會給予補償。

林保署花蓮分署說明，近年卓溪全鄉已是黑熊的活動範圍，籲請鄉民妥善管理戶外食物、垃圾、廚餘、飼料、農藥及肥料，避免吸引黑熊覓食，並強化養蜂場與禽畜養殖場的防護設施。民眾若發現黑熊入侵，請立即通報花蓮分署0800-000930。（編輯：林恕暉）1140126