成對甘蔗擺門後「節節高升」 金門傳統漸凋零

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（中央社記者吳玟嶸金門27日電）年節期間，金門傳統上會將連根帶葉的成對甘蔗擺放在門後，象徵「節節高升」；金門縣文化局長陳榮昌表示，雖然這傳統越來越少見，但也期盼其中心意與祝福能落實在日常生活。

明天就是除夕，金門各地市場湧現採買人潮，在金城鎮東門市場旁的北堤路邊，已有50多年賣甘蔗經驗的攤商林天從，也一早就將連根帶葉的甘蔗擺放路旁販賣。

林天從告訴中央社記者，仍有老人家會在過年期間買甘蔗回家擺放在門後，象徵過門者有「節節高升」祝福的涵義，而且這些甘蔗葉子與根都要留著，「有頭有尾象徵年輕到老。」；林天從也說，過去幾乎家家戶戶都會買，大約10年前過年期間還能賣到新台幣8萬、9萬元，這次可能只能賣到8000、9000元

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金門縣文化局長陳榮昌接受中央社記者採訪表示，過年期間將甘蔗擺放在家門後是金門長久以來傳統，由來有許多不同說法，比如也聽過說法是早年金門深受海盜侵擾，先民因為藏在甘蔗田躲避，所以才會有這個傳統作紀念。

陳榮昌說，這個傳統已經越來越少見，以前過年是一家人少數能相聚的日子，儀式感比較充足，現在過年反而是很多人難得休息的時間，很多習俗傳統會漸漸淡掉，「但也期盼其中的祝福、期許的含意，能夠落實在日常生活。」（編輯：陳清芳）1140127