志工向心力強 榮星花園將復育台灣原生魚種

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）榮星花園志工隊致力於維護生態，並結合周邊學校、商家環教宣導，有學校社團因此成為賞螢季導覽生力軍，志工隊向心力強；下一步是復育台灣原生魚種等。

榮星花園志工隊目前有約70人，年齡層上至80多歲下至30幾歲都有，且很多夫妻檔或父母帶子女一起來，還有人遠從基隆、新莊等地來為生態貢獻心力。

家就住榮星花園附近的志工隊長林雍善說，當初會接觸到志工的契機，是讀大學的女兒正好要寫關於螢火蟲的報告，碰上志工隊在招募於是留下資料，林雍善本就對大自然有興趣，所以陪著女兒報名。

「結果我女兒根本沒去受訓！」林雍善吐槽，女兒因為太忙沒成為志工一員，自己倒是當了一兩年志工後接了棲地組組長，又成為現在的隊長，笑稱是上天自會做最好安排。

也是志工隊一員的內湖高中教師賴以平說，她是先當了志工才回學校教書，覺得志工經驗很棒，決定創立「閃閃螢光小田園」社團，將生態觀念帶給孩子，已邁入第3屆。

賴以平表示，帶著學生來榮星花園從事志工服務時，志工隊大哥大姐都會親切地手把手教學，還會自製美食分享，讓學生有家的感覺；學生也會自製短劇、手繪海報，以遊戲方式宣導不餵食不放生等觀念，跟民眾互動熱烈；賴以平說，孩子們也會在賞螢季擔任導覽，「很多都市小孩第一次看螢火蟲就是在榮星花園。」

賴以平表示，榮星花園是永續城市典範，螢火蟲是主角，但其他物種也受惠，榮星花園有猛禽鳳頭蒼鷹這樣的高等掠食者入住，代表這裡的生態完整。

賴以平說，她的朋友之前都不相信在市中心裡看得到螢火蟲，來賞螢過後驚嘆，「在都市叢林裡好像有一個真的叢林，令人感動。」

林雍善說，鄰里與商家、企業等都十分支持志工隊為生態的努力，例如配合降低光害、幫忙張貼賞螢季公告、贊助植栽、一起協助清底泥、撈浮萍、修剪枯枝等。

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志工隊向心力也十分好，有志工會在休息時間提供香蕉給大家吃，暱稱「香蕉哥」；志工隊也會在勞動後，一人帶一菜共餐，甚至幫當月壽星慶生等。

林雍善表示，榮星花園公園也闢建了快60年，近年就會啟動整建計畫，會把鄰近生態池的籃球場遷遠一點，降低人為干擾；下一步是復育出能長久繁衍下去的瀕危台灣原生魚種「史尼氏小䰾」，還有其他原生魚種如蓋斑鬥魚、七星鱧等；並在棧道旁栽植台灣原生種月桃，為公園增色。（編輯：蕭博文）1140128