語言生活化 北市學校拿下台語讀者劇場大滿貫

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）打破都市小孩不會講台語的既定印象，台北市高中、國中及國小隊在去年全國語文競賽的台語讀者劇場項目皆拿下特優。指導老師透露克服先天劣勢的秘訣，就是以共學打造原先不存在的台語環境。

依據行政院109年人口及住宅普查結果，全台約31.7%人口以台灣台語作為主要使用語言，各縣市中最多人使用者為嘉義縣的66.7%，最少則是連江縣3.1%，而台北市約有15.4%市民以講台語為主。

雖非各縣市之末，台北市的台語使用比例仍大幅低於中南部許多縣市，但出乎意料的是，即便沒有贏在起跑線的優勢，台北市在去年11月23日登場的台語讀者劇場賽事中，國小、國中及高中代表隊皆拿下特優佳績。

為推動本土語文教學生活化，教育部自民國111年起在全國語文競賽中試辦「讀者劇場」項目，參賽學生除要以對話方式與團隊成員演繹文本，還要輪流接受評審臨場提問，展現對答如流的語言能力。

作為兩度拿下高中組特優的常勝軍，台北市立復興高中依照過往經驗，由台語老師蘇美玉及行政老師黃心華、王琪盈、林方方組成指導團，搭配一年級下學期的必修課「北投學」，從戲劇班中挑選出8名學生組成隊伍，自暑假開始長達5個月的培訓。

蘇美玉表示，讀者劇場是以傳承為動機，希望營造新世代接觸本土語言的環境，而不只是單純評比個別學生朗讀、背誦的能力，所以她除了一開始比較密集雕琢學生的發音及語調，開學後就讓8名參賽同學錄音交作業，並鼓勵他們共學，在班上互相用台語溝通。

她說，給予孩子空間發揮後，不僅要參賽的學生在校講台語，其他同學看到他們也會跟著切換頻道，回到家還會主動要求家人用台語溝通，讓使用台語變成生活日常而不是備賽，還意外促進親子關係。

除了找對方法引導學生自主學習，蘇美玉提及，在全國賽前一個月，台北市教育局找來專家學者組成輔導團，到校提供學生客製化指導，也是很大的助力。

首度參賽便拿下特優的建安國小台語老師夏佩如也向教育局表達感謝，她笑說，因為擔心考驗臨場反應的問答環節，台北小孩會難以跟熟悉台語的南部小孩匹敵，所以她本來很「ㄘㄨㄚˋ」，但在輔導團的一對一指導及團體集訓下，學生靠著加倍練習順利克服困難。

去年獲得優等的東湖國中，此次由老師孫雅雯提供行政支援、老師詹至真協助撰稿及訓練、老師張育瑄負責字音字形及對答，並與選手家長保持聯繫，以在訓練過程中給予學生適時關心。

詹至真說，評審提問環節是讀者劇場比起其他國語文競賽更為困難的原因，如何訓練孩子的即席問答對老師也是個考驗，「我出了將近50道模擬題讓學生練習，然後教他們回答時要運用策略，列出3個重點、腦袋想著畫面，才能把45秒答題時間講完。」

詹至真指出，雖然沒有記功嘉獎，也不會得到獎金，但她能收穫滿滿的教學經驗及靈感，並將過程中發現的技巧運用在其他學生身上，這是最大的動力來源，也是她頂著壓力仍願意持續付出的原因。

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被問到願不願意繼續帶領學生參賽，老師們異口同聲。蘇美玉說，對戲劇班的學生而言，把台語練好，路一定會更廣，「只要學生願意，我一定幫忙到底」。

夏佩如也說，不僅是希望保存自己的文化、自己的根，孩子也能在比賽過程中有所進步，在潛移默化中得到自信、勇氣及成就感，「只要孩子願意，我會很努力地陪伴他們成就自己」。（編輯：蕭博文）1140131