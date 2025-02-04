加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台鐵公司掛牌首年虧損137.9億元史上最高 明討論票價調漲案
首頁 / 地方

屏東綠鬣蜥移除訓練加開3場 估招募650名獵人

2025/2/4 11:31（2/4 11:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣政府辦理民眾移除綠鬣蜥教育訓練課程，報名踴躍，縣府2月分別在潮州及屏東，共加開3場課程，5日下午17時在屏東縣政府農業處官網開放線上報名。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年2月4日
屏東縣政府辦理民眾移除綠鬣蜥教育訓練課程，報名踴躍，縣府2月分別在潮州及屏東，共加開3場課程，5日下午17時在屏東縣政府農業處官網開放線上報名。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年2月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）屏東縣政府綠鬣蜥移除訓練目前已有305人完成訓練，因民眾報名踴躍，在2月加開3場課程，預估招募650名獵人，5日下午5時在縣府農業處官網開放線上報名。

縣府今天發布新聞稿表示，1月21及22日辦理今年首批針對民眾移除綠鬣蜥教育訓練課程，有170人完訓，加上去年底135人完訓，目前屏東已有305人完成訓練；因報名相當踴躍，規劃在12、18及26日分別在潮州加開1場及屏東加開2場課程，並將於5日下午5時在屏東縣政府農業處官網開放線上報名，名額為潮州100名、屏東2場分別為400名及150名，共650名。

縣府農業處表示，去年底首批完訓民眾已核發許可，今年受訓民眾也將陸續核發，林業及自然保育署移除上傳資料APP預計於3月上旬上線，屆時已核發許可民眾將正式投入移除工作。

google news透過 Google News追蹤中央社

農業處長鄭永裕說，在林業署完成移除回報APP建置前，這段期間如民眾有移除入侵農田或住宅綠鬣蜥也不用擔心，縣府將在屏東縣動物之家設置暫時兌換點，持續提供農產品供民眾兌換，兌換時間為週一至週五上午8時至下午5時。

農業處表示，所有完成訓練民眾，都要依循林業署公布「外來入侵種綠鬣蜥移除指引」中所列舉各項準則進行移除工作。今年後續課程報名訊息也可鎖定屏東縣政府及農業處網頁最新消息，凡年滿18歲以上設籍屏東縣民眾可備妥身分證至線上報名。（編輯：謝雅竹）1140204

#屏東縣
#屏東縣政府
#屏東縣政府農業處
#綠鬣蜥
#農業處長
#潮州
#鄭永裕
#縣府
#縣府農業處
#林業署
#林業及自然保育署
鄭永裕
屏東縣動物之家 舊軍營變身毛小孩樂園屏東熱博1/25開幕 彩稻區可觀賞遊客更可走入圖畫中
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：