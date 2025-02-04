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鹽水蜂炮2/11開炸 黃偉哲盼助驅邪避疫

2025/2/4 13:19（2/4 13:31 更新）
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台南鹽水蜂炮將於11日展開2天2夜神轎遶境，台南市長黃偉哲（左）4日出席宣傳記者會，介紹參與蜂炮活動的安全防護裝備。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月4日
台南鹽水蜂炮將於11日展開2天2夜神轎遶境，台南市長黃偉哲（左）4日出席宣傳記者會，介紹參與蜂炮活動的安全防護裝備。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月4日
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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南民俗盛事鹽水蜂炮將於11日展開2天2夜神轎遶境，台南市長黃偉哲今天出席宣傳記者會表示，近期流感盛行，除提醒大家施打疫苗，也盼有驅邪避疫傳統意義的蜂炮幫助消災解厄。

鹽水蜂炮活動宣傳記者會上午在鹽水武廟前廣場舉行，除了公布相關活動內容，並安排台南市消防局人員示範參加蜂炮活動完整防護穿著。

黃偉哲致詞表示，鹽水蜂炮蘊含驅邪避疫、祈求平安傳統意義，也是全台代表性民俗活動，每年皆吸引許多來自國內外民眾熱情參與，近期流感盛行，除提醒大家施打疫苗、注意自身健康狀況，也期盼透過今日向關聖帝君祈求庇佑，為台南消災解厄、護佑百姓平安。

黃偉哲表示，除了熱鬧的鹽水蜂炮，也推薦民眾順遊充滿藝術氛圍的月津港燈節，此外，鄰近的新營區天鵝湖公園也將舉辦「新營波光節」，民眾可把握機會到鹽水與新營漫遊，探索在地古蹟景點，品嚐道地美食小吃，享受難忘元宵節。

鹽水武廟提供資料指出，蜂炮活動源於鹽水曾發生瘟疫疫情，當時民眾向武廟主祀的關聖帝君請示，並在元宵節當夜燃放鞭炮與神轎遶境直至天明，疫情消退後，演變成每年必舉行的蜂炮民俗盛典。

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鹽水武廟指出，今年蜂炮活動搭配農曆生肖年，以「金蛇報喜蛇年行大運」為活動主題，打造精美花燈炮城，並配合推出蜂炮組裝體驗營暨探訪老街文化之旅，活動內容豐富，神轎遶境將於11日上午啟炮後，分5條路線進行，主炮城將於12日元宵節晚間在鹽水國中操場施放。

台南市消防局指出，參與蜂炮活動服裝應以「非可燃性材質」為佳，包括穿戴全罩式安全帽、棉質毛巾（保護頸部）、口罩（保護呼吸道）、棉質或牛仔厚外套、棉質或牛仔厚長褲、棉質手套、棉質襪子、平底鞋或運動鞋等，預防受傷。（編輯：李淑華）1140204

黃偉哲
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