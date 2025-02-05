北市婦幼專責醫院案 蔣萬安拍板預計115年成立

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）為打造婦女及兒童友善環境，台北市立聯合醫院推動將婦幼院區轉型為婦幼專責醫院，提供母嬰照護及公衛醫療功能，此規劃日前經台北市長蔣萬安拍板通過，預計民國115年成立。

台北市政府昨天召開市政會議，會中討論台北市立聯合醫院未來定位與發展。蔣萬安聽取報告後裁示，婦幼專科醫院預計民國115年成立，將由聯合醫院、台北市衛生局等單位持續掌握財務、人力及院區改建進度。

蔣萬安表示，台北市醫學中心密度高，更需要落實醫療分級，所以聯醫的目標並不是趕上醫學中心，而是要做全方位的社區醫院，治得好一般疾病、發現得了重大疾病、處理得好慢性疾病，提供市民優質服務。

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聯醫規劃，婦幼專責醫院將由婦幼院區改建而成，旨在提供女性與兒童連貫且完整的醫療服務，發展全齡、全方位的婦女健康促進功能及深入居家、以家庭為中心的兒童照護。

婦幼專責醫院預計提供孕前諮詢、遺傳診斷、產後身心調理、嬰兒哭泣高峰期照護、兒童家庭責任醫師、婦癌篩檢及照護等服務，並打造婦幼兒童住宿型長照機構，提供失能重症兒喘息住院、兒童急性後期照護等功能。（編輯：戴光育）1140205