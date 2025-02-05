竹北天坑建案復工惹議 社區批鄰損、賠償未解決

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（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）竹北市豐采520建案釀天坑而停工，新竹縣政府昨天原則同意復工。鄰近的大有可為社區今天表示，社區遭鄰損仍有近百項有認定爭議，且至今也未完成鄰損賠償，不應復工。

新竹縣竹北市大有可為社區今天晚間發布聲明稿指出，豐采520工地開挖施工後，社區公設持續受損嚴重，公設鄰損協商至今仍有近百項有認定爭議，住戶面臨長期居住安全疑慮。

大有可為社區表示，新竹縣長楊文科等官員曾向住戶保證，豐邑建設在未完成鄰損賠償前，豐采520件案不可能復工，因此住戶期盼竹縣府要求豐邑提交完整「鄰損協商計畫」，並交由專案小組審查及後續進度追蹤。

針對天坑事件，大有可為社區指出，事件前後共發生多次坍塌，造成重大公共安全危機，因此對於豐邑復工部分，竹縣府應以更高標準審查復工計畫，才能保障受害住戶的權益。

豐采520建案在2023年4月27日發生天坑事件停工迄今，竹縣府今天透過文字表示，目前豐邑建設已對提出修繕需求的社區派工修復，完工的社區也有簽署相關文件，另還未完成修繕社區，縣府將要求豐邑加速完成，也會持續監督豐邑處理鄰損問題。

鄰損賠償部分，竹縣府指出，若雙方無法形成共識，可尋第三方公正單位進行鄰損鑑價的鑑定報告，另縣府要求豐邑建設繳交新台幣1億元的鄰損擔保金，為具有鄰損保證償還的責任。

竹縣府表示，去年9月2日由專案小組會議參酌台北市土木技師公會安全鑑定報告提出4項決議，獲各方與會代表贊成，要求豐邑公司落實，包含道路安全、結構安全、監測計畫追蹤及鄰損處理。

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針對以上4項決議要求，竹縣府指出，經逐步確認4項決議均已落實，今年1月24日縣府針對豐邑復工申請原則同意備查。

對於大有可為社區的主張，豐邑建設未有回應。（編輯：戴光育）1140205